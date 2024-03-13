В Забайкалье произошёл шатдаун

Полное отсутствие доступа к интернету и интерактивному телевидению «Ростелекома» наблюдалось в Забайкальском крае 12 марта. Об этом пользователи сообщили местным СМИ.
В своём ответе жителям Читы, обратившимся в техподдержку провайдера, «Ростелеком» заявил, что «наблюдается аварийная ситуация», поэтому возможны ограничения доступа к сети Интернет.
«Наши специалисты уже устраняют аварию, доступ к услугам планируется восстановить 13.03.2024 20:00», – также было сказано в ответе провайдера.
Проблема наблюдалась как в крупных городах края — Борзе, Краснокаменске и Чите, так и в райцентрах — Акше, Приаргунске, Могоче, Сретенске, Нерчинском Заводе, Забайкальске, Хилке, Балее и Шилке.
Администрация Могочинского округа предупредила, что в связи с техническими проблемами не работают короткие номера 101, 102, 103.
Позже Центр управления регионом (ЦУР) заявил, что сбой в работе доступа к интернету вызван профилактическими работами компании «Ростелеком». В сообщении уточнялось, что работы будут завершены до конца дня.
Ближе к 15:00 в правительстве края рассказали:
«По информации, полученной от Бурятского филиала ПАО «Ростелеком», произошел массовый сбой на сети оператора. В настоящее время идут восстановительные работы, клиенты компании получают доступ к интернету. В течение дня возможны перебои и ограничение доступа к интернету».
На данный момент официального объяснения о причинах шатдауна до сих пор не озвучено.
Зато местная «Кибердружина» 12 марта, судя по всему, никакого сбоя не почувствовала и продолжила бороться с мошенническими схемами, проявлением экстремизма и фейками.
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