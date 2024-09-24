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24 September 2024

За полгода ЦБ инициировал блокировку 24,5 тысяч мошеннических ресурсов

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ «РОСКОМСВОБОДА» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА «РОСКОМСВОБОДА». 18+
А за 2023 год регулятор обнаружил в интернете более 38 тысяч таких ресурсов, включая более 1,5 тыс. каналов в Telegram.
Фото: Istock

Как сообщает Банк России:

«В прошлом году в адрес Генеральной прокуратуры и регистраторов доменных имен мы направили информацию о более чем 38 тыс. мошеннических интернет-ресурсов, в том числе почти 4,5 тыс. страниц в социальных сетях и 35 приложений, включая более 1,5 тыс. каналов в Telegram».

С января по июнь текущего года регулятор выявил и попросил заблокировать 24 500 мошеннических интернет-ресурсов, в том числе порядка 1000 каналов в мессенджере Telegram.

В 2023 году российские банки предотвратили хищения на 5,8 трлн руб. у своих клиентов — мошенники не смогли осуществить 34,8 млн денежных переводов. Тем не менее им удалось украсть у россиян 15,8 млрд руб., что стало абсолютным рекордом за все время наблюдений.

В июле 2024 года Банк России вдвое расширил перечень признаков мошеннических операций — теперь их шесть. Например, теперь кредитные организации обязаны приостанавливать переводы на счета, по которым ранее уже совершались мошеннические операции. Еще один новый критерий — информация о возбужденном уголовном деле в отношении получателя средств.

Telegram мошенничество Генпрокуратура Банк России

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On December 23, 2022, the Ministry of Justice included Roskomsvoboda in the register of unregistered public associations performing the functions of a foreign agent. We disagree with this decision and are appealing it in court.

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