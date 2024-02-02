«Яндекс.Заправки» и «Яндекс.Драйв» внесены в реестр по слежке за пользователями

В ходе мониторинга реестра организаторов распространения информации (ОРИ) мы обнаружили там очередные два сервиса «Яндекса».
«Яндекс.Заправки» — позволяет пользователям оплачивать топливо в телефоне:
reestr.rublacklist.net/ru/disseminator/109815
«Яндекс.Драйв» — позволяет арендовать транспортные средства:
reestr.rublacklist.net/ru/disseminator/109816
Сервисы «Яндекса» уже неоднократно вносились в реестр ОРИ. Первыми в 2014 году были «Яндекс.Почта», «Яндекс.Диск», «Яндекс.Карты» и ещё ряд сервисов. В 2019 году туда попал «Яндекс.Дзен», в 2020 — «Маркет», «Беру», «Авто.ру» и «Недвижимость», в 2022 — «Яндекс.Такси», «Яндекс.Еда» и другие сервисы компании.
Напомним, участники реестра ОРИ обязаны сохранять данные пользователей, включая все их действия и взаимодействия, а также передавать их по первому же требованию в ФСБ. Это касается также переписки, аудио- и видео-звонков (если таковые предусмотрены сервисом). Поэтому мы рекомендуем всем пользователям таких сервисов задуматься над теми рисками, которые могут их коснуться, и самим принять решение о дальнейшем их использовании.
Более подробно о том, как ОРИ участвуют в слежке за пользователями, мы рассказывали в одном из наших видео:
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On December 23, 2022, the Ministry of Justice included Roskomsvoboda in the register of unregistered public associations performing the functions of a foreign agent. We disagree with this decision and are appealing it in court.