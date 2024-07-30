Госдума запретила треш-стримы

Депутаты сразу во втором и третьем чтениях приняли пакет законов о запрете треш-стримов. В первую очередь авторы документа уточнили определение: треш-стрим — это «информация, оскорбляющая человеческое достоинство и общественную нравственность, выражающая явное неуважение к обществу, содержащая изображение действий с признаками противоправных, в том числе насильственных, и распространяемая из хулиганских, корыстных или иных низменных побуждений».

«Предусмотрены обязательный мониторинг в социальных сетях подобного контента и его удаление. Для организаторов и участников треш-стримов вводятся штрафы до 1 млн рублей с изъятием оборудования для ведения трансляций», — отметил Председатель ГД Вячеслав Володин.

Факт ведения таких трансляций станет отягчающим обстоятельством, а также квалифицирующим признаком по десяти статьям Уголовного кодекса. Административный штраф за распространение жестоких видео составит:

- для граждан — от 50 до 100 тыс. руб.;

- для должностных лиц — от 100 до 200 тыс. руб.;

- для юридических лиц — от 800 тыс. до 1 млн руб. Дополнительно предусмотрена конфискация оборудования, использованного для изготовления таких материалов.

Ранее в качестве одной из мотивировок запрета треш-стримов указывали популяризацию самих стримеров через трансляции в новостях, участие их в теледебатах и ток-шоу.