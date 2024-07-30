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30 July 2024

Госдума запретила треш-стримы

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ «РОСКОМСВОБОДА» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА «РОСКОМСВОБОДА». 18+
Факт ведения таких трансляций станет отягчающим обстоятельством, а также квалифицирующим признаком по десяти статьям УК.

Депутаты сразу во втором и третьем чтениях приняли пакет законов о запрете треш-стримов. В первую очередь авторы документа уточнили определение: треш-стрим — это «информация, оскорбляющая человеческое достоинство и общественную нравственность, выражающая явное неуважение к обществу, содержащая изображение действий с признаками противоправных, в том числе насильственных, и распространяемая из хулиганских, корыстных или иных низменных побуждений». 

 

 «Предусмотрены обязательный мониторинг в социальных сетях подобного контента и его удаление. Для организаторов и участников треш-стримов вводятся штрафы до 1 млн рублей с изъятием оборудования для ведения трансляций», — отметил Председатель ГД Вячеслав Володин. 

 

Факт ведения таких трансляций станет отягчающим обстоятельством, а также квалифицирующим признаком по десяти статьям Уголовного кодекса. Административный штраф за распространение жестоких видео составит:

- для граждан — от 50 до 100 тыс. руб.;

- для должностных лиц — от 100 до 200 тыс. руб.;

- для юридических лиц — от 800 тыс. до 1 млн руб. Дополнительно предусмотрена конфискация оборудования, использованного для изготовления таких материалов. 

Ранее в качестве одной из мотивировок запрета треш-стримов указывали популяризацию самих стримеров через трансляции в новостях, участие их в теледебатах и ток-шоу.

149-ФЗ 436-ФЗ Госдума законопроект уголовка КоАП РФ УК РФ треш-стримы

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On December 23, 2022, the Ministry of Justice included Roskomsvoboda in the register of unregistered public associations performing the functions of a foreign agent. We disagree with this decision and are appealing it in court.

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