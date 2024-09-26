Цензуре подвергся сайт кампании ООН «Свободные и равные»

Роскомнадзор, в чьи полномочия входит блокировка материалов, где есть «пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии и смены пола», поместил в реестр запрещённой информации две ссылки, а также русскоязычную версию сайта кампании «Свободные и равные»:

https://reestr.rublacklist.net/ru/record/7457034

https://reestr.rublacklist.net/ru/record/7457035

https://reestr.rublacklist.net/ru/record/7457036

Кампания «Свободные и равные» была запущена в 2013 году Управлением ООН по правам человека «для продвижения равных прав и справедливого отношения к ЛГБТИ».

«Цель этой кампании – повышение информированности о проблемах в области прав человека, с которыми сталкиваются представители ЛГБТИ во всем мире. Она направлена на то, чтобы побудить к действиям с помощью распространения справочных материалов, инфографики, видео и другого мультимедийного контента в социальных сетях и традиционных СМИ», — говорится в пресс-релизе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека.

В России закон о запрете «пропаганды ЛГБТ» появился в декабре 2022 года. Полномочия по блокировке соответствующих материалов получил Роскомнадзор, и уже в сентябре 2023 года первые ссылки и сайты стали попадать в реестр запрещённой информации, хотя проблемы у некоторых онлайн-кинотеатров начались немного раньше, — к слову, штрафы они получают до сих пор за фильмы или сцены с элементами «нетрадиционных сексуальных отношений».