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26 September 2024

Цензуре подвергся сайт кампании ООН «Свободные и равные»

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ «РОСКОМСВОБОДА» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА «РОСКОМСВОБОДА». 18+
Кампания связана с «ЛГБТИК+», и, вероятно, поэтому Роскомнадзор заблокировал ссылки с двумя тематическими материалами, а также русскоязычную версию сайта.

Роскомнадзор, в чьи полномочия входит блокировка материалов, где есть «пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии и смены пола», поместил в реестр запрещённой информации две ссылки, а также русскоязычную версию сайта кампании «Свободные и равные»:

https://reestr.rublacklist.net/ru/record/7457034

 

https://reestr.rublacklist.net/ru/record/7457035

 

https://reestr.rublacklist.net/ru/record/7457036

 

Кампания «Свободные и равные» была запущена в 2013 году Управлением ООН по правам человека «для продвижения равных прав и справедливого отношения к ЛГБТИ».

«Цель этой кампании – повышение информированности о проблемах в области прав человека, с которыми сталкиваются представители ЛГБТИ во всем мире. Она направлена на то, чтобы побудить к действиям с помощью распространения справочных материалов, инфографики, видео и другого мультимедийного контента в социальных сетях и традиционных СМИ», — говорится в пресс-релизе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека.

 

В России закон о запрете «пропаганды ЛГБТ» появился в декабре 2022 года. Полномочия по блокировке соответствующих материалов получил Роскомнадзор, и уже в сентябре 2023 года первые ссылки и сайты стали попадать в реестр запрещённой информации, хотя проблемы у некоторых онлайн-кинотеатров начались немного раньше, — к слову, штрафы они получают до сих пор за фильмы или сцены с элементами «нетрадиционных сексуальных отношений».

Роскомнадзор 436-ФЗ ООН ЛГБТ пропаганда гомосексуализма 478-ФЗ ЛГБТ 479-ФЗ ЛГБТ ЛГБТ-пропаганда

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On December 23, 2022, the Ministry of Justice included Roskomsvoboda in the register of unregistered public associations performing the functions of a foreign agent. We disagree with this decision and are appealing it in court.

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