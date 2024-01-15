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15 January 2024

Количество уголовных дел об экстремизме выросло на 62% за год

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Также, по словам главы СКР Александра Бастрыкина, с 2022 года по статье о военных «фейках» было возбуждено 273 уголовных дела, и 81 — о «дискредитации» армии.
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Следственный комитет России в 2023 году направил в суд 430 уголовных дел об экстремизме, что на 62% больше, чем годом ранее, сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

С момента введения статьи о военных «фейках» (статья 270.3 УК) в Уголовный кодекс силовики возбудили 273 уголовных дела, включающих обвинение в распространении «недостоверной» информации о действиях участников «спецоперации».

По его словам, за все время суды направлено 134 дела в отношении 136 человек. В течение 2023 года силовики возбудили 90 уголовных дел, в которых есть обвинение по статье 207.3 УК. «ОВД-Инфо» ведет независимый подсчет уголовных дел о военных «фейках». В базе проекта на данный момент указан 261 человек как фигурант дела с такой статьей.

Кроме того, Бастрыкин отчитался о 81 уголовном деле по статье о «дискредитации» армии (статья 280.3 УК). Он добавил, что 44 дела в отношении 45 лиц направлены в суды. «ОВД-Инфо» внесло в список 155 человек, которых преследуют по этой статье.

32-ФЗ ст.207.3 дискредитация армии ст.282.3

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