В России будет заблокировано 81 иностранное издание

В России с 25 июня ограничат доступ к 81 европейскому медиа из-за запрета на вещание на территории Евросоюза трех российских правительственных СМИ — РИА «Новости», «Известий» и «Российской газеты». Об этом сообщило МИД России.



В министерстве назвали европейские проекты, попавшие в список, «систематически распространяющими недостоверную информацию» о «спецоперации» в Украине, а решение совета Евросоюза о запрете вещания нескольких российских СМИ — «путем эскалации».

Из популярных в списке:

Der Spiegel;

Die Zeit;

El Mundo;

El Pais;

La Stampa;

La Repubblica;

Helsingin Sanomat;

Le Monde;

Liberation;

Agence France-Presse;

Delfi;

Politico;

Euobserver.

Стоит заметить, что Helsingin Sanomat и Delfi уже неоднократно подвергались военной цензуре в России. Чаще всего инициатором здесь выступала Генпрокуратура, а затем — мистическим образом заменивший её «Неуказанный госорган».

В пресс-релизе МИД говорится:

«Российская сторона неоднократно и на различных уровнях предупреждала, что политически мотивированные притеснения отечественных журналистов и необоснованные запреты российских СМИ на пространстве ЕС не останутся без реакции. <…> Ответственность за подобное развитие событий лежит исключительно на руководстве Евросоюза и на поддержавших такое решение странах данного объединения».

Запрет на вещание ряда российских изданий в Евросоюзе был озвучен во второй половине мая текущего года.

Кроме этого новый пакет санкций был опубликован буквально на днях. В списке планируемых мер — намерение блокировать криптобиржи, помогающие обходить санкционные ограничения.