В России будет заблокировано 81 иностранное издание

В России с 25 июня ограничат доступ к 81 европейскому медиа из-за запрета на вещание на территории Евросоюза трех российских правительственных СМИ — РИА «Новости», «Известий» и «Российской газеты». Об этом сообщило МИД России.
В министерстве назвали европейские проекты, попавшие в список, «систематически распространяющими недостоверную информацию» о «спецоперации» в Украине, а решение совета Евросоюза о запрете вещания нескольких российских СМИ — «путем эскалации».
Из популярных в списке:
Стоит заметить, что Helsingin Sanomat и Delfi уже неоднократно подвергались военной цензуре в России. Чаще всего инициатором здесь выступала Генпрокуратура, а затем — мистическим образом заменивший её «Неуказанный госорган».
В пресс-релизе МИД говорится:
«Российская сторона неоднократно и на различных уровнях предупреждала, что политически мотивированные притеснения отечественных журналистов и необоснованные запреты российских СМИ на пространстве ЕС не останутся без реакции. <…> Ответственность за подобное развитие событий лежит исключительно на руководстве Евросоюза и на поддержавших такое решение странах данного объединения».
Запрет на вещание ряда российских изданий в Евросоюзе был озвучен во второй половине мая текущего года.
Кроме этого новый пакет санкций был опубликован буквально на днях. В списке планируемых мер — намерение блокировать криптобиржи, помогающие обходить санкционные ограничения.
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On December 23, 2022, the Ministry of Justice included Roskomsvoboda in the register of unregistered public associations performing the functions of a foreign agent. We disagree with this decision and are appealing it in court.