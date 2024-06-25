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25 June 2024

В России будет заблокировано 81 иностранное издание

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Министерство иностранных дел анонсировало этот шаг в качестве ответа на новые санкции ЕС, и ограничениям будут подвергнуты в том числе Der Spiegel, France-Presse, Politico, El Mundo, La Repubblica и другие всемирно известные европейские издания.
Фото: коллаж «Роскомсвобода» / Florian Gaertner

В России с 25 июня ограничат доступ к 81 европейскому медиа из-за запрета на вещание на территории Евросоюза трех российских правительственных СМИ — РИА «Новости», «Известий» и «Российской газеты». Об этом сообщило МИД России.

В министерстве назвали европейские проекты, попавшие в список, «систематически распространяющими недостоверную информацию» о «спецоперации» в Украине, а решение совета Евросоюза о запрете вещания нескольких российских СМИ — «путем эскалации».

Из популярных в списке:

  • Der Spiegel;
  • Die Zeit;
  • El Mundo;
  • El Pais;
  • La Stampa;
  • La Repubblica;
  • Helsingin Sanomat;
  • Le Monde;
  • Liberation;
  • Agence France-Presse;
  • Delfi;
  • Politico;
  • Euobserver.

Стоит заметить, что Helsingin Sanomat и Delfi уже неоднократно подвергались военной цензуре в России. Чаще всего инициатором здесь выступала Генпрокуратура, а затем — мистическим образом заменивший её «Неуказанный госорган».

В пресс-релизе МИД говорится:

«Российская сторона неоднократно и на различных уровнях предупреждала, что политически мотивированные притеснения отечественных журналистов и необоснованные запреты российских СМИ на пространстве ЕС не останутся без реакции. <…> Ответственность за подобное развитие событий лежит исключительно на руководстве Евросоюза и на поддержавших такое решение странах данного объединения».

Запрет на вещание ряда российских изданий в Евросоюзе был озвучен во второй половине мая текущего года.

Кроме этого новый пакет санкций был опубликован буквально на днях. В списке планируемых мер — намерение блокировать криптобиржи, помогающие обходить санкционные ограничения.

цензура 149-ФЗ 139-ФЗ блокировка СМИ санкции Евросоюз

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On December 23, 2022, the Ministry of Justice included Roskomsvoboda in the register of unregistered public associations performing the functions of a foreign agent. We disagree with this decision and are appealing it in court.

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