English Русский
News
19 June 2024

В парламенте предложили запретить внутриигровые покупки, если деньги идут ВСУ

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ «РОСКОМСВОБОДА» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА «РОСКОМСВОБОДА». 18+
Кроме того, планируется разработать механизм экспертизы компьютерных игр, которые направлены на «формирование девиантного поведения у молодёжи», и механизмы по блокировке таких игр.
В парламенте РФ рекомендовали кабинету министров и ЦБ РФ запретить «покупки донатов в сетевых играх», владельцы которых перечисляют деньги ВСУ.
 
«А почему только игры? Центробанку нужно разработать механизм, позволяющий блокировать платежи в пользу любых цифровых платформ, перечисляющих деньги ВСУ. А еще лучше блокировать сами эти платформы — тем более, что необходимый для этого закон был принят в прошлом году», — прокомментировал инициативу зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.
 
Парламентарии также рекомендовали разработать механизм экспертизы компьютерных игр, которые направлены на «формирование девиантного поведения у молодёжи», и механизмы по блокировке таких игр.
 
Напомним, конце прошлого года чиновники обсуждали идею обязать иностранных разработчиков видеоигр открывать в России представительства, переносить сюда серверную инфраструктуру и платить сбор, который пойдёт на поддержку российских компаний.
Госдума Совет Федерации видеоигры Горелкин

Similar articles

В Госдуме предложили создать «полицию по электросамокатам»
Госдума в I чтении приняла законопроект о расширении перечня «нежелательных» организаций
Голоса умерших людей смогут использовать в госинтересах
В Госдуму внесён законопроект о технологической политике России
Принят закон о максимальном пороге для переводов
Contacts

For general questions

[email protected]

For legal questions

[email protected]

Contacts for media:

Telegram: moi_fee
Signal: moi_fee.13

18+

On December 23, 2022, the Ministry of Justice included Roskomsvoboda in the register of unregistered public associations performing the functions of a foreign agent. We disagree with this decision and are appealing it in court.

Время менять копирайт