В парламенте предложили запретить внутриигровые покупки, если деньги идут ВСУ
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Кроме того, планируется разработать механизм экспертизы компьютерных игр, которые направлены на «формирование девиантного поведения у молодёжи», и механизмы по блокировке таких игр.
В парламенте РФ рекомендовали
кабинету министров и ЦБ РФ запретить «покупки донатов в сетевых играх», владельцы которых перечисляют деньги ВСУ.
«А почему только игры? Центробанку нужно разработать механизм, позволяющий блокировать платежи в пользу любых цифровых платформ, перечисляющих деньги ВСУ. А еще лучше блокировать сами эти платформы — тем более, что необходимый для этого закон был принят в прошлом году», — прокомментировал
инициативу зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.
Парламентарии также рекомендовали разработать механизм экспертизы компьютерных игр, которые направлены на «формирование девиантного поведения у молодёжи», и механизмы по блокировке таких игр.
Напомним
, конце прошлого года чиновники обсуждали идею обязать иностранных разработчиков видеоигр открывать в России представительства, переносить сюда серверную инфраструктуру и платить сбор, который пойдёт на поддержку российских компаний.