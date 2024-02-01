Не включённым в специальный реестр компаниям запрещается оказывать услуги хостинга

В феврале в России вступает в силу большое количество законов, которые касаются самых разных категорий граждан, а также бизнеса, в том числе связанного с информационными технологиями.

Изменение правил о гостайне

1 февраля вступают в силу масштабные поправки к закону «О государственной тайне».



Для работы над некоторыми делами адвокатам нужно получать допуск к гостайне, например чтобы знакомиться с секретными материалами уголовных дел. Законопроект вводит особый порядок получения доступа к гостайне защитникам. Им не придется проходить проверочные мероприятия, которые возможны в отношении потенциальных госслужащих. Но с адвокатов будут брать расписку о распространении на них возможных ограничений, в том числе на право выезда с территории РФ.



Адвокат Нухбек Аджиев обращает внимание на правовые последствия оформления допуска к государственной тайне, которые предполагают ограничение прав адвокатов на выезд за границу и обязанность сдать заграничный паспорт на хранение в государственный орган:

«А если право на выезд для адвоката не ограничено, то у него появляется обязанность уведомлять ФСБ и СВР о пересечении границ.



Совокупность нововведений может привести к нарушению права на защиту подозреваемых и обвиняемых, адвокаты которых либо будут вынуждены проходить процедуру допуска к государственной тайне (со всеми вытекающими из этого последствиями в виде ограничения прав), либо не смогут защищать доверителей».

При этом эксперт подчеркивает: ограничения на выезд не касаются тех адвокатов, кто ранее работал по делам, в которых содержится гостайна, но на момент вступления закона в силу прекратили работу с такими делами.

Коллекторы смогут связываться с должниками через «Госуслуги»

1 февраля обновляются правила взыскания с граждан просроченной задолженности.

Теперь коллекторы и микрофинансовые организации смогут связываться с должниками в личных сообщениях на портале «Госуслуги». Для этого гражданин должен подтвердить отправку уведомлений в своем аккаунте.

Спамить о долге не должны: законодательство предусматривает отправку не более двух таких уведомлений в течение календарного месяца. Кроме того, для работы коллекторские агентства теперь обязательно должны быть зарегистрированы в реестре, который ведет Федеральная служба судебных приставов.

Ограничения хостинга

C 1 февраля организациям, которые не зарегистрируются в реестре Роскомнадзора, запретят оказывать услуги хостинга в России. Все новые сайты, которые появятся в стране после этой даты, не смогут пользоваться услугами провайдеров, если их нет в реестре.

Информирование о вкладах

1 февраля незначительно поменяется регулирование банковской деятельности. Кредитным организациям придется бесплатно уведомлять клиентов об истечении срока банковского вклада не позднее чем за пять дней до этого момента. Информировать можно любым способом, который предусмотрен договором банковского вклада для обмена информацией между банком и вкладчиком.

Обжалование действий разрешительных органов

С 24 февраля будут изменены особенности досудебного обжалования решений, принятых должностными лицами при предоставлении госуслуг по лицензированию. Подать жалобу можно будет через «Госуслуги» в течение 30 дней после того, как заявитель узнал или должен был узнать о нарушении своих прав. Рассмотрят ее в течение 15 рабочих дней. Досудебное обжалование станет обязательным для обращения в суд.