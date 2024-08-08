Россияне массово жалуются на сбои в работе YouTube

В России началась новая волна блокировки YouTube. Об этом говорят данные сервисов по мониторингу сбоев в работе интернет-площадок, а также сообщают сами пользователи из разных регионов РФ.

Проблемы начались сегодня утром. В основном сообщается о недоступности YouTube на стационарных компьютерах, но также множество свидетельств о том, что площадка перестала работать и на смартфонах.

Сервис Сбой.рф фиксирует порядка 5 тысяч жалоб, где пользователи сообщают, что видеохостинг не работает. Всплеск сообщений о сбое отмечает также Downdetector.

При этом вслед за популярной видеоплатформой «сбоят» и другие интернет-сервисы, в том числе российские.

«Если в предшествующие дни на сайте не включались ролики, то сейчас сайт в России недоступен вовсе, — отмечает «Бумага». — При этом мобильное приложение всё еще позволяет смотреть ролики. Кроме того, сайт доступен с включенным VPN».

К «Роскомсвободе» также поступают массовые жалобы из Калининградской, Нижегородской, Челябинской областей, из Москвы и Подмосковья, а также Красноярска, Саратова, Санкт-Петербурга и Краснодара. Проблемы фиксируются как на мелких провайдерах, так и на крупных операторах связи.

Напомним, в первой половине июля Ростелеком заявил о том, что у YouTube могут начаться сбои в работе из-за изнашивания оборудования Google Global Cache (GGC), которое позволяло смотреть видео без замедлений. Затем представители властей озвучили тезис о возможном замедлении видеоплатформы якобы из-за неисполнения российского законодательства, а также из-за блокировки российских государтсвенных СМИ и блогеров, которые поддерживают РФ в её политике. Позже они подтвердили тезис о готовности и дальше замедлять работу американского сервиса.

На днях стало известно о возможном изъятии российских серверов Google Global Cache в счёт уплаты долга в 10 млрд рублей (на Google было ранее наложено множество штрафов за неисполение российских законов). Кроме этого появились инсайды, что операторы связи якобы получили задание замедлить сервис до 128 Кбит/сек.

Какая из вышеназванных причин стала основной в сбое работы YouTube, пока неизвестно, поскольку озвучиваемые властями тезисы противоречивы, а действия провайдеров и соответствующих госорганов непрозрачны.

UPD 13.22 (мск): Одновременно с YouTube наблюдается пик сообщений о сбоях на многих других сайтах — например, Avito, Альфа банка и «Почты России». Есть ли здесь причинно-следственная связь с неполадками YouTube, пока непонятно, отмечает The Bell.

UPD 15.47 (мск): Власти Москвы запретили митинг против замедления YouTube, сославшись на коронавирусные ограничения. Также чиновники предупредили жителя столицы, подавшего заявку, что «в случае проведения указанного мероприятия организаторы и участники могут быть привлечены к ответственности».

Статья будет дополняться по мере поступления новостей о данном инциденте.