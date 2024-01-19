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19 January 2024

За год объём пиратского контента в Рунете увеличился вдвое

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ «РОСКОМСВОБОДА» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА «РОСКОМСВОБОДА». 18+
Если в 2022 году Роскомнадзор удалил 485 тысяч таких ссылок, то в 2023 — уже больше 1 миллиона.
Изображение: коллаж «Роскомсвободы», созданный на основе Playground и Canva AI

Согласно данным Роскомнадзора, объём пиратского контента в российском сегменте интернета за год увеличился больше чем в два раза. За 2023 год ведомство заблокировало или удалило из поисковой выдачи почти 1,1 млн ссылок с пиратским контентом, тогда как годом ранее их было 485 000. За все время действия антипиратского меморандума, который регламентирует внесудебное удаление ссылок на нелегальный контент, РКН ограничил доступ к 178 млн страниц.

В Роскомнадзоре отметили, что сегодня «для владельцев ресурсов не установлена административная ответственность за неудаление объектов авторских и смежных прав», но к ним по решению суда могут быть применены меры гражданско-правовой ответственности.

В онлайн-кинотеатре Premier увеличение объема пиратского контента объяснили вызванным санкциями уходом из Рунета легального западного контента:

«Однако пираты используют не только западный контент, но и проекты российских онлайн-кинотеатров, поэтому в прошлом году мы усилили защиту своей фильмографии».

Руководитель отдела по антипиратству онлайн-кинотеатра START Сергей Василенко связал рост пиратства с общим ростом рынка стримингов. По его данным, в структуре медиапотребления россиян просмотр видеоконтента в сети находится на втором месте по популярности после соцсетей.

149-ФЗ 139-ФЗ 187-ФЗ 364-ФЗ

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