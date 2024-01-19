За год объём пиратского контента в Рунете увеличился вдвое

Согласно данным Роскомнадзора, объём пиратского контента в российском сегменте интернета за год увеличился больше чем в два раза. За 2023 год ведомство заблокировало или удалило из поисковой выдачи почти 1,1 млн ссылок с пиратским контентом, тогда как годом ранее их было 485 000. За все время действия антипиратского меморандума, который регламентирует внесудебное удаление ссылок на нелегальный контент, РКН ограничил доступ к 178 млн страниц.



В Роскомнадзоре отметили, что сегодня «для владельцев ресурсов не установлена административная ответственность за неудаление объектов авторских и смежных прав», но к ним по решению суда могут быть применены меры гражданско-правовой ответственности.



В онлайн-кинотеатре Premier увеличение объема пиратского контента объяснили вызванным санкциями уходом из Рунета легального западного контента:

«Однако пираты используют не только западный контент, но и проекты российских онлайн-кинотеатров, поэтому в прошлом году мы усилили защиту своей фильмографии».

Руководитель отдела по антипиратству онлайн-кинотеатра START Сергей Василенко связал рост пиратства с общим ростом рынка стримингов. По его данным, в структуре медиапотребления россиян просмотр видеоконтента в сети находится на втором месте по популярности после соцсетей.