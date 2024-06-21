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21 June 2024

В Госдуму внесён законопроект о запрете рекламы на «нежелательных» ресурсах

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Запрет также касается Facebook и Instagram, принадлежащих компании Meta (признана «экстремистской организацией» и запрещена в России).

В Государственную думу внесли законопроект № 652920-8 «О внесении изменений в статью 12 Федерального закона „О противодействии экстремистской деятельности“ и статьи 5 и 38 Федерального закона „О рекламе“», которым предполагается введение запрета на размещение рекламы на информационных ресурсах иностранных организаций, признанных «нежелательными». Запрет этот распространяется в том числе на ресурсы компании Meta — Facebook и Instagram.

Ряд сенаторов и депутатов выразили уверенность, что данная мера поможет противодействовать экстремистской деятельности.

Среди авторов законопроекта — депутаты Александр Хинштейн, Василий Пискарев, Андрей Луговой и сенатор Андрей Клишас.

В пояснительной записке к документу говорится, что «противоправные информационные ресурсы» продолжают зарабатывать деньги от рекламы. Доходы, считают авторы инициативы, в том числе получают «иные заинтересованные лица», которые «не являются резидентами Российской Федерации и осуществляют провокационную деятельность и недоброжелательные действия» в отношении интересов России:

«Некоторые российские пользователи посредством применения технологий обхода ограничения доступа продолжают использовать информационные ресурсы Instagram и Facebook, что создает для владельцев таких противоправных информационных ресурсов возможность получать доходы от распространения рекламы, которые в совокупном размере выручки могут составлять от 50 до 90%».

В конце февраля 2024 года Госдума запретила размещать рекламу у участников реестра «иностранных агентов», а также рекламировать их самих. Депутаты называли целью этого закона Юрия Дудя и других журналистов, объявленных Минюстом «иностранными агентами».

соцсети Facebook реклама Госдума 114-ФЗ 327-ФЗ нежелательные организации 230-ФЗ 232-ФЗ 292-ФЗ Meta

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On December 23, 2022, the Ministry of Justice included Roskomsvoboda in the register of unregistered public associations performing the functions of a foreign agent. We disagree with this decision and are appealing it in court.

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