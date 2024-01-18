В России разработают систему защиты репутации педагогов в соцсетях

Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину и СПЧ до 1 июля текущего года продумать защиту репутации учителей, в том числе и в сети Интернет. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Поручение было составлено по итогам заседания СПЧ 4 декабря 2023 г. На декабрьской встрече с Президентом член СПЧ, уполномоченный по правам ребенка в Ульяновской области Екатерина Сморода заявила, что сегодня «кто угодно может вылить грязь на любого учителя в соцсети или СМИ».
Она предложила установить ответственность за распространение информации, подрывающей статус учителя по аналогии с наказанием за «дискредитацию» армии. В частности, за публикацию в интернете сюжетов и комментариев, порочащих достоинство педагога. Согласно п. 1 ст. 20.3.3 КоАП о дискредитации Вооруженных сил, гражданам грозит штраф от 30 000 до 50 000 руб., должностным лицам – от 100 000 до 200 000 руб., юрлицам – от 300 000 до 500 000 руб.
Поправки в закон об образовании, принятые 19 декабря 2023 г., закрепили положение педагогов в образовательных организациях, напомнила «Ведомостям» управляющий партнер Key Consulting Group Анастасия Зыкова. В частности, в нем прописано право на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности. Теперь педагог, столкнувшийся с травлей, может обратиться к директору или в педагогический совет школы с просьбой применить дисциплинарное взыскание к ученику, ущемившему или нарушившему его право, пояснила она.
Механизм защиты от травли учителей, по мнению Зыковой, на практике может реализовываться несколькими способами. Например, с помощью информационной системы, которая будет собирать и обрабатывать данные о нарушениях. Есть более простой – о таких постах в социальных сетях будут сообщать люди, в том числе родители и ученики, сказала она.
В отдельных столичных школах созданы и действуют на практике кодексы поведения родителей и учащихся, а также прописаны модели взаимодействия школы с семьями, сообщил «Ведомостям» академический директор школы «Новый взгляд» Александр Кузьмин. Подобные внутренние правила значительно сокращают число случаев несправедливого отношения к учителям, отметил он. Сколько всего таких учебных заведений в России, Кузьмин затруднился уточнить.
По мнению ведущего эксперта Центра общего и дополнительного образования имени А. А. Пинского Института образования НИУ ВШЭ Елены Овакимян, текущее законодательство уже позволяет обеспечивать учителю защиту своих прав и достоинства. Например, есть наказание за клевету, распространение заведомо ложных сведений, порочащей честь и достоинство информации и т. д. Овакимян считает, что учителей необходимо обучать безопасному и корректному использованию социальных сетей, а также позиционированию себя в открытых интернет-источниках и во время публичных мероприятий, которые могут быть записаны.
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