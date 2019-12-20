Итоги 2019 года: 4 мировых тренда в сфере контроля за интернетом и частной жизнью

1. Запрет политической рекламы в соцсетях и интернет-площадках

После предполагаемого вмешательства России в американские выборы с помощью соцсетей и скандала с Cambridge Analytica (компанией, которая незаконно получала данные американцев и помогала таргетировать политическую рекламу в соцсетях), в США развернулась серьезная дискуссия на предмет того, должны ли соцсети давать собой манипулировать в важных политических вопросах. Судя по последним новостям, общество пришло к тому, что всё-таки не должны.

Вопрос о запрете политической рекламы в Facebook был достаточно актуален перед выступлением Марка Цукерберга в Джорджтаунском университете. Однако Цукерберг сказал, что политическую рекламу запрещать не будет, потому что тогда политики, которых показывают по телевизору, получат преимущество. Но через две недели политическую рекламу запретил Твиттер. А ещё через десять дней Инстаграм ввёл запрет для финансируемых соцсетью блогеров поднимать политические темы. И, наконец, ещё через десять дней о планах по частичному запрету политрекламы заявила корпорация Google.

Это было сделано в контексте предстоящих президентских выборов 2020 года в США и совсем недавно прошедших выборов в парламент Великобритании. С помощью этих мер в Европе и США хотят обезопасить свои демократические институты от иностранного вмешательства. Операцию России 2016 года по влиянию на выборы через социальные медиа американские ученые назвали «необычайно искусной и самой успешной в истории, которую будут изучать десятилетиями».

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2. Законы о фейкньюс начинают принимать большие страны

В 2019 году несколько крупных государств приняли или попытались принять специализированные законопроекты против фейковых новостей. Во-первых, это Россия, где президент Владимир Путин подписал закон сенатора Клишаса о фейкньюс в марте этого года. Во-вторых, это Сингапур, где закон о фейковых новостях недавно вступил в силу и правительство уже отметилось несколькими странными жестами. В Сингапуре же была зафиксирована и первая отметка, которую Facebook поставил на предполагаемую фейковую новость, пометив пост сообщением «правительство Сингапура считает эту новостью ложной».

В России Роскомнадзор запустил реестр СМИ, распространяющих фейковую информацию и успел внести туда РБК, Газету.Ру и Mash. Закон предполагает денежные штрафы тем, кто публикует «фейковые» новости — до 400 тысяч рублей физическому лицу и до 1,5 млн юридическому. Закон вызывает вопросы хотя бы по той причине, что фейковые новости если и проскальзывают в крупных СМИ, быстро идентифицируются другими СМИ и внимательными читателями. Например, если Медуза опубликует фейк, скорее всего это станет известно в течение часа с помощью обратной связи в соцсетях и новость будет удалена. Наказание за фейк похоже на очередной инструмент государства, которое оно сможет в нужный момент использовать против свободы СМИ, но громких кейсов по закону о фейках в России ещё не было.

Сама мода на законы против «фейков» зародилась в Юго-восточной Азии в далеко не самых демократичных странах и потихоньку переползла на европейскую часть континента (в Россию). О тюремных наказаниях за фейки летом с подачи Назарбаева говорили и в Казахстане.

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3. Люди лучше осознали риски онлайн-отслеживания их действий со стороны корпораций

В 2019 году сразу несколько общественных организаций и частных компаний выступили с заявлениями о вреде отслеживания трекерами в приложениях, на веб-сайтах и в реальной жизни. Это были Tutanota, Amnesty International, EFF и Contract for the Web. Кроме разоблачения трекеров, организации предложили и конкретные законодательные меры, чтобы отстоять нашу свободу в цифровом мире. Причем, некоторые предложения, например, в «Контракте для веба» касаются и технологических компаний и пользователей. Намечается движение к какому-то консенсусу в обществе по этому вопросу и люди понимают, что для успешного противостояния отслеживанию должны не только надеяться на законодателей, но и организовываться сами. Тренд подтверждает то, что люди стали чаще пользоваться безопасным поиском DuckDuckGo — в 2019 году поисковик достиг 50 (в данный момент уже 52) миллионов запросов в сутки, за год число пользователей выросло на 38%.

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4. Проблематика неконтролируемого обществом широкого внедрения систем распознавания лиц выходит на передний план

В 2019 году сразу в нескольких странах началось движение против распознавания лиц. Были поданы петиции, начаты общественные кампании. Многие политики и общественные деятели высказались против распознавания лиц и неэтичной работы искусственного интеллекта, который предвзято относится к темнокожим людям и их чаще задерживают полицейские. Эту проблему нужно разделить на две составляющие. С одной стороны, люди не хотят, чтобы государство и корпорации вторгались в их частную жизнь и наблюдали за ними с помощью камер. Люди хотят свободы. С другой стороны, они не хотят, чтобы алгоритмы дискриминировали меньшинства, незаслуженно навешивали ярлыки преступников на невиновных людей. Для решениях этих проблем было запущено несколько петиций, законопроектов и, что символично, распознавание лиц запретила Калифорния (родина крупнейших техногигантов и самый просвещенный штат США). Вопросом также занялся Совет Европы, опубликовав рекомендации по защите прав человека от негативного влияния ИИ. В России общественную кампанию против распознавания лиц запустила РосКомСвобода.

Важным прецедентом, который помог осознать проблему, стал цифровой концлагерь в Синьцзяне, который Китай соорудил для уйгуров. Эта новость потрясла мир год назад и остаётся одной из важнейших уже год и вряд ли уйдет из повестки в 2020.

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