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26 July 2024

Новый рубеж: более 500 запрещённых сайтов и ссылок про обход блокировок

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ «РОСКОМСВОБОДА» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА «РОСКОМСВОБОДА». 18+
В этом чёрном списке не только инструкции о том, как установить тот или иной инструмент, но также сайты сервисов PrivateInternetAccess, Browsec, Zenmate, VPN Generator, ExpressVPN, Censor Tracker и антицензурного форума NTC.

С 1 марта текущего года, когда вступил в силу закон о запрете информации про обход блокировок, Роскомнадзор уже заблокировал как минимум 508 соответствующих сайтов и ссылок.

Проводя ежедневный мониторинг реестра запрещённых сайтов, мы составили базу таких блокировок. Полномочия по ограничению доступа к информации про обход цензуры возложены на Роскомнадзор.

Как правило, под блокировку попадают ссылки с советами, какой VPN лучше выбрать, а также инструкции по установке таких инструментов. Но есть в этом списке также целые сайты, принадлежащие сервисам, позволяющим обойти государственные интернет-ограничения, а также форумы по противодействию цензуре. К примеру, в бан попал сначала отдельными ссылками, а затем и целиком форум NTC:

 

Также был заблокирован сайт известного VPN-сервиса PrivateInternetAccess (PIA):

 

Сайт сервиса VPN Generator тоже попал решением Роскомнадзора в бан, хотя в основном инструкции по установке он публикует в Telegram:

 

Сайт популярного ExpressVPN попал в реестр дважды — главная страница, а также его русская версия:

 

Два ресурса надзорное ведомство решило заблокировать по «маске», то есть — сразу со всеми доменами и поддоменами. Это vpnMentor:

 

...и Censortracker:

 

Блокировке также подверглись популярные сервисы Zenmate и Browsec:

reestr.rublacklist.net/ru/record/7095225

reestr.rublacklist.net/ru/record/7186324

 

Мы будем дальше следить за данной ситуацией.

149-ФЗ Роскомнадзор 139-ФЗ 155-ФЗ 276-ФЗ CensorTracker PIA ExpressVPN 406-ФЗ 526-ФЗ Browsec Zenmate

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On December 23, 2022, the Ministry of Justice included Roskomsvoboda in the register of unregistered public associations performing the functions of a foreign agent. We disagree with this decision and are appealing it in court.

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