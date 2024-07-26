Новый рубеж: более 500 запрещённых сайтов и ссылок про обход блокировок

С 1 марта текущего года, когда вступил в силу закон о запрете информации про обход блокировок, Роскомнадзор уже заблокировал как минимум 508 соответствующих сайтов и ссылок.

Проводя ежедневный мониторинг реестра запрещённых сайтов, мы составили базу таких блокировок. Полномочия по ограничению доступа к информации про обход цензуры возложены на Роскомнадзор.

Как правило, под блокировку попадают ссылки с советами, какой VPN лучше выбрать, а также инструкции по установке таких инструментов. Но есть в этом списке также целые сайты, принадлежащие сервисам, позволяющим обойти государственные интернет-ограничения, а также форумы по противодействию цензуре. К примеру, в бан попал сначала отдельными ссылками, а затем и целиком форум NTC:

Также был заблокирован сайт известного VPN-сервиса PrivateInternetAccess (PIA):

Сайт сервиса VPN Generator тоже попал решением Роскомнадзора в бан, хотя в основном инструкции по установке он публикует в Telegram:

Сайт популярного ExpressVPN попал в реестр дважды — главная страница, а также его русская версия:

Два ресурса надзорное ведомство решило заблокировать по «маске», то есть — сразу со всеми доменами и поддоменами. Это vpnMentor:

...и Censortracker:

Блокировке также подверглись популярные сервисы Zenmate и Browsec:

reestr.rublacklist.net/ru/record/7095225

reestr.rublacklist.net/ru/record/7186324

Мы будем дальше следить за данной ситуацией.