Новый рубеж: более 500 запрещённых сайтов и ссылок про обход блокировок

С 1 марта текущего года, когда вступил в силу закон о запрете информации про обход блокировок, Роскомнадзор уже заблокировал как минимум 508 соответствующих сайтов и ссылок.
Проводя ежедневный мониторинг реестра запрещённых сайтов, мы составили базу таких блокировок. Полномочия по ограничению доступа к информации про обход цензуры возложены на Роскомнадзор.
Как правило, под блокировку попадают ссылки с советами, какой VPN лучше выбрать, а также инструкции по установке таких инструментов. Но есть в этом списке также целые сайты, принадлежащие сервисам, позволяющим обойти государственные интернет-ограничения, а также форумы по противодействию цензуре. К примеру, в бан попал сначала отдельными ссылками, а затем и целиком форум NTC:
Также был заблокирован сайт известного VPN-сервиса PrivateInternetAccess (PIA):
Сайт сервиса VPN Generator тоже попал решением Роскомнадзора в бан, хотя в основном инструкции по установке он публикует в Telegram:
Сайт популярного ExpressVPN попал в реестр дважды — главная страница, а также его русская версия:
Два ресурса надзорное ведомство решило заблокировать по «маске», то есть — сразу со всеми доменами и поддоменами. Это vpnMentor:
...и Censortracker:
Блокировке также подверглись популярные сервисы Zenmate и Browsec:
reestr.rublacklist.net/ru/record/7095225
reestr.rublacklist.net/ru/record/7186324
Мы будем дальше следить за данной ситуацией.
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On December 23, 2022, the Ministry of Justice included Roskomsvoboda in the register of unregistered public associations performing the functions of a foreign agent. We disagree with this decision and are appealing it in court.