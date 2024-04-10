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10 April 2024

Роскомнадзор будет формировать реестр запрещённой информации с применением ИИ

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ «РОСКОМСВОБОДА» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА «РОСКОМСВОБОДА». 18+
Интеграция технологии искусственного интеллекта должна сократить издержки и устанавливать «неочевидные связи».
Фото: коллаж «Роскомсвобода» / Canva AI

Согласно новой версии паспорта программы цифровой трансформации, Роскомнадзор планирует с 2024 года формировать и вести реестр заблокированных сайтов с применением искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает «Ъ», ознакомившийся с документом.

В 2023 году, исходя из данных паспорта, реестр запрещенных сайтов велся без применения ИИ. Информационная система мониторинга интернет-ресурсов (ИС МИР), следует из тендерной документации от 2021 года, предназначена для отслеживания текстов с запрещенной информацией, их классификации по характеру (нейтральное, негативное или позитивное мнение автора) и поиска перепечаток. В прошлом году подведомственный Роскомнадзору ФГУП «Главный радиочастотный центр» объявлял тендер на интеграцию ИС МИР с другими системами, в том числе с ИС «Окулус», предназначенной для поиска изображений и символов.

В 2023 году, говорится в документе, Роскомнадзор выявлял незаконный контент в интернете спустя три часа после публикации. В 2024 году показатель планируется сократить до двух часов, а по итогам 2026 года — до одного.

Также служба планирует повысить эффективность работы: в частности, снизить показатель ошибочно выявленных признаков нарушений в СМИ с 20% в 2023 году до 10% в 2026 году.

Использование ИИ, а не заданных алгоритмов обработки текстов позволит сократить объем человеческих ресурсов для обслуживания системы, считает менеджер продуктов Innostage Евгений Сурков. Для этого нужно обучить ИИ-модель на выборке материалов верифицированной и контролируемой оператором системы. Затем модель может работать с минимальным участием человека, уточнил он.

В 2026 году, согласно паспорту, Роскомнадзор также намерен наполнять с помощью ИИ реестр операторов персональных данных. Аналитик профильного Telegram-канала abloud62 Алексей Бойко допускает, что выявлять операторов персональных данных в автоматическом режиме можно по открытой информации:

«Но есть риск, что на первых порах такой ИИ станет выдавать ложные обнаружения».

Выявление операторов сопряжено с трудностями, подчеркивает гендиректор разработчика систем анализа данных «Социальная лаборатория» Наталия Тылевич:

«Даже если оператор опубликовал юридические документы в виде, удобном для автоматического извлечения, их "чтение" требует глубокого семантического анализа. А ведь, например, интернет-магазин может отображать их только в процессе регистрации пользователя или оформления заказа».

В последнем случае, уточняет она, создателям решений придется найти способ автоматической регистрации на сайтах, администраторы которых обычно блокируют подобные действия.

149-ФЗ Роскомнадзор искусственный интеллект 139-ФЗ реестр

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On December 23, 2022, the Ministry of Justice included Roskomsvoboda in the register of unregistered public associations performing the functions of a foreign agent. We disagree with this decision and are appealing it in court.

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