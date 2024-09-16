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16 September 2024

Apple Music скрыла от россиян песню «Это пройдёт» группы «Порнофильмы»

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При попытке прослушать её сервис сообщает — «данная песня сейчас не доступна в вашей стране или регионе». Сама панк-группа сообщила нам, что Apple заблокировала данный трек для россиян по требованию Роскомнадзора.
Фото: afisha.ru

На днях наши подписчики сообщили нам, что песня «Это пройдёт» группы «Порнофильмы» перестала запускаться в Apple Music.

Вместо этого сервис сообщает:

«Данная песня сейчас не доступна в Вашей стране или регионе».

Мы проверили, и оказалось, что действительно у пользователей, зарегистрированных в РФ, даже если они сейчас находятся за границей, песня не отображается в веб-плеере Apple. Одноимённый альбом также не содержит этого трека:

Однако для пользователей c иностранными аккаунтами альбом отображается со всеми песнями:

«Роскомсвобода» обратилась к «Порнофильмам» за комментарием. Группа нам рассказала следующее:

«Да, верно, Apple скрыл песню для пользователей из России по требованию РКН. О том, что песня исчезла, мы узнали от слушателей, никаких официальных писем по этому поводу нам не приходило. Это было в конце августа. Скорее всего, письмо от «Эппла» получает дистрибьютор, который заливает музыку на площадки. С площадками напрямую артисты не взаимодействуют никак».

Напомним, данная песня в список экстремистских материалов не внесена (там присутствует другая композиция «Порнофильмов»), однако по решению «Неуказанного госоргана» с октября прошлого года блокируется на сайтах, российских музыкальных платформах, и вот теперь — ещё и на Apple Music.

Случай с удалением американской компанией того или иного контента по требованию российских властей уже не первый. В июле текущего года из App Store были удалены 4 популярных VPN-сервиса, позже это количество возлосло до 25, и потом блокировки только продолжались.

цензура музыка Генпрокуратура панк-рок группа Порнофильмы Apple Music песня Это пройдёт

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