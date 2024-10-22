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22 October 2024

Законопроект о внесудебной блокировке информации о незаконной миграции принят в I чтении

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ «РОСКОМСВОБОДА» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА «РОСКОМСВОБОДА». 18+
Поправки обязывают владельцев сайтов удалять такой контент, а также расширяют полномочия госорганов по его внесудебной блокировке.
Фото: Евгений Разумный / Ведомости

Госдума в первом чтении приняла законопроект №729110-8, который вносит поправки в статьи 10.6 и 15.1 федерального закона №149  «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Первая непосредственно устанавливает запрет на распространение «информации, содержащей предложения о предоставлении незаконных услуг в сфере миграции, а также о способах организации незаконной миграции» и обязанность владельцев сайтов удалять её, вторая расширяет полномочия государственных органов РФ по внесудебной блокировке такого рода информации. Что это будет за госорган, в самом документе пока не указывается.

Вместе с этим законопроектом было внесено ещё пять, которыми вводится ответственность за незаконную миграцию и другие ограничительно-репрессивные нормы.

По словам председателя ГД Вячеслава Володина, «важно создать правовые механизмы для борьбы с незаконной миграцией»:

«Мигранты обязаны соблюдать российское законодательство, знать русский язык, уважать наши традиции».
149-ФЗ 139-ФЗ Госдума внесудебная блокировка мигранты

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On December 23, 2022, the Ministry of Justice included Roskomsvoboda in the register of unregistered public associations performing the functions of a foreign agent. We disagree with this decision and are appealing it in court.

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