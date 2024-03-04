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4 March 2024

«Точка» раздражения

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ «РОСКОМСВОБОДА» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА «РОСКОМСВОБОДА». 18+
Российская Генпрокуратура потребовала у проекта «Можем объяснить» удалить все материалы с его сайта «Точка», который уже три дня как заблокирован из соображений военной цензуры.

Редакция проекта «Можем объяснить» рассказала в своём Telegram, что получила от Роскомнадзора требование удалить материалы с их сайта «Точка». При этом надзорное ведомство не указало, какие конкретно тексты нарушают законодательство Российской Федерации.

В своем письме РКН сослался на требование «генерального прокурора Российской Федерации или его заместителя о принятии мер по ограничению доступа к информационным ресурсам от 26.02.2024 № 27-31-2024/Треб172-24».

«МО» выяснил, что на этом же основании был заблокирован VK-паблик «Не жди меня из Украины», и такое же письмо получило движение «Европейский Петербург».

«Роскомсвобода» проверила реестр запрещённой информации, где обнаружила, что этот сайт уже 1 марта текущего года был заблокирован по «маске», то есть — со всеми доменами и поддоменами:

reestr.rublacklist.net/ru/record/6775263

Как во многих других подобных случаях, орган, который принял решение о блокировке, не указан. Нет никаких сомнений, что это снова военная цензура.

«Редакция «МО» не собирается удалять ни одну из своих публикаций на сайте «Точка». Мы уверены в каждом факте, каждом предложении и каждой букве. И свою правоту готовы отстаивать в суде», – заявил проект «Можем объяснить», напомнив также, что согласно статьи 29 Конституции РФ, цензура в стране запрещена, а по ст. 286 УК РФ за превышение должностных полномочий грозит уголовная ответственность вплоть до реального срока.

Генпрокуратура 32-ФЗ военная цензура

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On December 23, 2022, the Ministry of Justice included Roskomsvoboda in the register of unregistered public associations performing the functions of a foreign agent. We disagree with this decision and are appealing it in court.

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