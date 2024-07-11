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11 July 2024

Блогеров-«тысячников» могут обязать раскрывать свои данные Роскомнадзору

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ «РОСКОМСВОБОДА» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА «РОСКОМСВОБОДА». 18+
По словам надзорного ведомства, это должно улучшить контроль за распространением информации и «обеспечить безопасность в интернете».
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Владельцев аккаунтов в социальных сетях, ежедневная аудитория которых составляет свыше 1 тыс. человек, могут обязать передавать в Роскомнадзор сведения о себе, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

РКН напоминает, что информация, распространяемая вне СМИ, должна содержать данные об её распространителе. Планируется уточнить требования и обязать владельцев популярных социальных сетей передавать свои ФИО и контактную информацию в Роскомнадзор для передачи юридически значимых сведений.

«Это не регистрация в ведомстве, а уведомление регулятора о том, что владелец аккаунта занимается распространением информации», — добавили в пресс-службе.

В качестве стимула для выполнения правил, блогеров могут оставить без рекламодателей. Российским компаниям будет запрещено распространять свою рекламу на публичных страницах, пользователи которых не сообщили о себе, пояснили в РКН.

В Роскомнадзоре также уверяют, что анонимность в интернете часто используется злоумышленниками — они создают фейковые аккаунты в мессенджерах и соцсетях, регистрируя их на сим-карты без установленного владельца. Такие аккаунты часто «распространяют фейки, призывы к насилию, вовлекают детей в противоправные действия и другие запрещённые сведения».

Напомним, власти уже пытались взять под контроль блогеров, создав для них специальный реестр, но в итоге это закончилось ничем и реестр был закрыт.

149-ФЗ Роскомнадзор анонимность 97-ФЗ блогеры реестр блогеров

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On December 23, 2022, the Ministry of Justice included Roskomsvoboda in the register of unregistered public associations performing the functions of a foreign agent. We disagree with this decision and are appealing it in court.

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