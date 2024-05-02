Блокировке подверглись сайты Lantern, Proton VPN, Outline и Red Shield VPN

В ходе мониторинга реестра запрещённой информации мы обнаржили, что Роскомнадзор заблокировал сразу несколько крупных и популярных сервисов VPN.

Сервис Lantern был отправлен в бан решением за 24 апреля текущего года:

reestr.rublacklist.net/ru/record/6976888

О блокировке Proton VPN решение было принято 12 марта текущего года, причём доступ ограничивается по «маске», то есть — сразу ко всем доменам и поддоменам:

reestr.rublacklist.net/ru/record/6840904

Сайт защищённой швейцарской электронной почты Proton Mail, которая является разработчиком данного сервиса, блокируется Генпрокуратурой ещё с января 2020 года.

Заблокировать сайт Outline РКН принял решение, как и в случае с Lantern, 24 апреля:

reestr.rublacklist.net/ru/record/6976798

Заблокировать сайт Red Shield VPN надзорное ведомство приняло решение 6 марта:

reestr.rublacklist.net/ru/record/6976639

Очевидно, эти и другие подобные сервисы блокируются по закону о запрете информации про обход блокировок. Таких ссылок и сайтов уже больше сотни, некоторые попали в реестр запрещённой информации дважды, как это случилось с Amnezia, информация с некоторых попадает в реестр уже регулярно, как это происходит с vpnMentor.

Также сегодня в реестре оказались сайты FreeOpenVPN, CroxyProxy и ссылка на популярный сервис Hide.me с информацией о восстановлении доступа к Facebook.