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2 May 2024

Блокировке подверглись сайты Lantern, Proton VPN, Outline и Red Shield VPN

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ «РОСКОМСВОБОДА» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА «РОСКОМСВОБОДА». 18+
Роскомнадзор внёс в реестр запрещённой информации не только эти сервисы, но также ссылки на статьи, где рассказывается про обход блокировок.

В ходе мониторинга реестра запрещённой информации мы обнаржили, что Роскомнадзор заблокировал сразу несколько крупных и популярных сервисов VPN.

 

Сервис Lantern был отправлен в бан решением за 24 апреля текущего года:

reestr.rublacklist.net/ru/record/6976888

 

О блокировке Proton VPN решение было принято 12 марта текущего года, причём доступ ограничивается по «маске», то есть — сразу ко всем доменам и поддоменам:

reestr.rublacklist.net/ru/record/6840904

Сайт защищённой швейцарской электронной почты Proton Mail, которая является разработчиком данного сервиса, блокируется Генпрокуратурой ещё с января 2020 года.

 

Заблокировать сайт Outline РКН принял решение, как и в случае с Lantern, 24 апреля:

reestr.rublacklist.net/ru/record/6976798

 

Заблокировать сайт Red Shield VPN надзорное ведомство приняло решение 6 марта:

reestr.rublacklist.net/ru/record/6976639

 

Очевидно, эти и другие подобные сервисы блокируются по закону о запрете информации про обход блокировок. Таких ссылок и сайтов уже больше сотни, некоторые попали в реестр запрещённой информации дважды, как это случилось с Amnezia, информация с некоторых попадает в реестр уже регулярно, как это происходит с vpnMentor.

Также сегодня в реестре оказались сайты FreeOpenVPN, CroxyProxy и ссылка на популярный сервис Hide.me с информацией о восстановлении доступа к Facebook.

149-ФЗ Роскомнадзор 139-ФЗ VPN обход блокировки 406-ФЗ

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On December 23, 2022, the Ministry of Justice included Roskomsvoboda in the register of unregistered public associations performing the functions of a foreign agent. We disagree with this decision and are appealing it in court.

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