Силовикам предлагают дать доступ к IP-адресам и банковским картам путешественников

Минтранс России подготовил проект приказа, согласно которому перевозчики с 1 сентября текущего года будут обязаны, помимо данных паспорта и билета, передавать в единую базу данные о банковских картах, IP-адресах, телефонах, адресах электронной почты и пароли учетных записей пассажиров.

Об этом сообщает «Ъ», которому стали известны подробности разработки документа.

Согласно проекту, данные будут передавать перевозчики на воздушном, водном и железнодорожном транспорте, а также автотранспорте при междугородном и международном сообщении (кроме рейсов между Москвой и Подмосковьем, Петербургом и Ленобластью).

Сведения будут поступать в единую государственную информационную систему обеспечения транспортной безопасности (ЕГИС ОТБ). Доступ к базе имеют в том числе Росавиация, Ространснадзор, МВД и ФСБ.

В Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) рассказали изданию, что логин и пароль учетной записи являются «сведениями конфиденциального характера» и не подлежат раскрытию без согласия их владельца. Отдельно отмечается, что передача информации, которую пассажир указывает при бронировании и покупке билета (Passenger Name Records, PNR: номер телефона, адрес электронной почты, сведения о билете), в течение 15 минут после завершения операции «не соответствует установленным стандартам и рекомендациям ICAO и является труднореализуемой задачей» для российских и иностранных перевозчиков, использующих разные системы бронирования.

Проект приказа раскритиковали также в Smartavia и «Объединении автопассажирских перевозчиков». По словам близкого к Минтрансу собеседника издания, документ дорабатываться уже не будет.

В апреле 2023 г. участники IT-отрасли раскритиковали проект ФСБ о передаче данных пассажиров такси. По их мнению, предложенная ведомством круглосуточная передача ей данных от агрегаторов такси о средствах платежа и геолокации создаст риски и дополнительные издержки для IT-отрасли и не даст существенных преимуществ для государства.