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17 September 2024

Суд зарегистрировал иск о незаконности нарушения работы YouTube в России

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ «РОСКОМСВОБОДА» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА «РОСКОМСВОБОДА». 18+
Заявитель настаивает на том, что проводимыми в отношении видеоплатформы действиями оспариваются конституционные гарантии свободы совести и мысли.

В редакцию «Роскомсвободы» обратился пользователь, который сообщил, что его административный иск об оспаривании решений, действий/бездействия госорганов РФ в отношении YouTube зарегистрирован Красногвардейским районным судом Санкт-Петербурга. Ответчиком по делу заявлен Роскомнадзор.

Копия документа есть в распоряжении нашей редакции.

 

 

«С третьей декады июля 2024 г. на территории Российской Федерации снижена скорость обмена данными с информационной системой, доступ к которой обеспечивается посредством сети „Интернет“ по доменному имени youtube.com, — говорится в иске. — Полагаю, указанное свидетельствует о бездействии административного ответчика, которое выражено в необеспечении соответствия федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением требований в связи с распространением информации в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети „Интернет“».

Истец, ссылаясь на ряд норм федерального закона №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», считает, что:

«...этим бездействием оспаривается непосредственное действие гарантий, в том числе моей, свободы совести и свободы мысли».

Истец подчёркивает, что правовой статус личности в Российской Федерации основан на гарантии свободы совести каждому в неразрывной связи с правом каждого свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними.

«Свобода мысли и слова неделима и гарантируется каждому при том, что каждый имеет право свободно, в том числе искать, получать, передавать и распространять информацию любым законным способом, — также отмечает он. — Многонациональному народу Российской Федерации для сохранения указанных гарантий непосредственно действующими необходимо сознавать себя частью мирового сообщества».

Опираясь на эти и другие аргументы, а также правовые нормы российского законодательства, истец просит суд:

«Признать незаконным бездействие Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по поводу снижения на территории Российской Федерации скорости обмена данными с информационной системой, доступ к которой обеспечивается посредством сети «Интернет» по доменному имени youtube.com; обязать федеральную службу осуществить по указанному поводу федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением требований в связи с распространением информации в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети „Интернет“».

Суд иск зарегистрировал, предварительное судебное заседание назначено на 10:30 14.10.2024 г.

149-ФЗ Роскомнадзор 139-ФЗ 405-ФЗ YouTube замедление YouTube

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On December 23, 2022, the Ministry of Justice included Roskomsvoboda in the register of unregistered public associations performing the functions of a foreign agent. We disagree with this decision and are appealing it in court.

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