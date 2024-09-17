Суд зарегистрировал иск о незаконности нарушения работы YouTube в России

В редакцию «Роскомсвободы» обратился пользователь, который сообщил, что его административный иск об оспаривании решений, действий/бездействия госорганов РФ в отношении YouTube зарегистрирован Красногвардейским районным судом Санкт-Петербурга. Ответчиком по делу заявлен Роскомнадзор.

Копия документа есть в распоряжении нашей редакции.

«С третьей декады июля 2024 г. на территории Российской Федерации снижена скорость обмена данными с информационной системой, доступ к которой обеспечивается посредством сети „Интернет“ по доменному имени youtube.com, — говорится в иске. — Полагаю, указанное свидетельствует о бездействии административного ответчика, которое выражено в необеспечении соответствия федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением требований в связи с распространением информации в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети „Интернет“».

Истец, ссылаясь на ряд норм федерального закона №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», считает, что:

«...этим бездействием оспаривается непосредственное действие гарантий, в том числе моей, свободы совести и свободы мысли».

Истец подчёркивает, что правовой статус личности в Российской Федерации основан на гарантии свободы совести каждому в неразрывной связи с правом каждого свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними.

«Свобода мысли и слова неделима и гарантируется каждому при том, что каждый имеет право свободно, в том числе искать, получать, передавать и распространять информацию любым законным способом, — также отмечает он. — Многонациональному народу Российской Федерации для сохранения указанных гарантий непосредственно действующими необходимо сознавать себя частью мирового сообщества».

Опираясь на эти и другие аргументы, а также правовые нормы российского законодательства, истец просит суд:

«Признать незаконным бездействие Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по поводу снижения на территории Российской Федерации скорости обмена данными с информационной системой, доступ к которой обеспечивается посредством сети «Интернет» по доменному имени youtube.com; обязать федеральную службу осуществить по указанному поводу федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением требований в связи с распространением информации в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети „Интернет“».

Суд иск зарегистрировал, предварительное судебное заседание назначено на 10:30 14.10.2024 г.