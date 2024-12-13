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13 December 2024

«Дискредитацию армии» приравняли к экстремизму и терроризму

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ «РОСКОМСВОБОДА» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА «РОСКОМСВОБОДА». 18+
Госдумой принят закон, расширяющий полномочия Росфинмониторинга, который теперь в свой реестр сможет вносить осуждённых за фейки и дискредитацию ВС РФ, демонстрацию экстремистской символики, а также за нарушение территориальной целостности России граждан.
Фото: коллаж «Роскомсвобода» / Cup of Couple — Pexels / Canva

Депутаты ГД приняли сразу во втором и третьем чтениях закон, расширяющий полномочия Росфинмониторинга.

Появятся дополнительные основания для включения физлиц в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Законопроект №671687-8  «О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (в части совершенствования механизмов противодействия финансированию экстремистской деятельности)» инициировало правительство.

Теперь в перечень экстремистов и террористов могут внести за ряд преступлений, совершенных по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти, вражды или по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы. Речь идет об осужденных или подозреваемых в убийстве, причинении тяжкого и средней тяжести вреда здоровью, истязании и хулиганстве.

Согласно документу, в соответствующий список будут заносить осуждённых по уголовным статьям о «дискредитации российской армии» и о распространении про неё «фейков», за действия, направленные на «нарушение территориальной целостности РФ», а также по статье о демонстрации экстремистской символики.

Кроме того, закон распространяет действие антиотмывочного закона на финансирование экстремистской деятельности. Росфинмониторингу предоставят доступ к информации кредитных организаций о счетах лиц, которые финансово поддерживают экстремизм.

 

Закон, запрещающий публикацию альтернативного мнения про военную политику России был подписан президентом Путиным в начале марта 2022 года. Он предполагает наказание за распространение «заведомо ложной информации о деятельности вооруженных сил РФ» и за «дискредитацию использования российских войск», — от крупных штрафов до лишения свободы на срок до 15 лет.

31-ФЗ 114-ФЗ фейки сепаратизм Росфинмониторинг экстремистская символика 32-ФЗ ст.207.3 военная цензура специальная военная операция дискредитация армии ст.280.3

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