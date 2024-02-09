Школы и избиркомы подключат к Единой сети передачи данных за 3,6 млрд рублей

Минцифры заключило контракт на оказание услуг по предоставлению с использованием единой сети передачи данных доступа к государственным, муниципальным, иным информационным системам и к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; по передаче данных при осуществлении доступа к государственным, муниципальным, иным информационным системам и к сети «Интернет»; по защите данных, обрабатываемых и передаваемых при осуществлении доступа к государственным, муниципальным, иным информационным системам и к сети «Интернет»; по обеспечению ограничения доступа к информации, распространение которой в Российской Федерации запрещено, и к информации, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, содержащейся в сети «Интернет» (для указанных образовательных организаций); по мониторингу и обеспечению безопасности связи при предоставлении доступа к государственным, муниципальным, иным информационным системам и к сети «Интернет»; по организации подключения к единой сети передачи данных указанных образовательных организаций и избирательных комиссий, по передаче данных при осуществлении доступа к этой сети.
Стоимость контракта — 3 576 029 376,00 рублей.
Закупка осуществлялась у одного исполнителя, которым стал Ростелеком.
Речь в закупке, видимо, идёт о Единой сети передачи данных для госорганов (ЕСПД), которая представляет собой совокупность сетей магистральных каналов передачи данных с узлами доступа в административных центрах субъектов Российской Федерации.
«Сеть является неотъемлемой частью инфраструктуры электронного правительства и предназначена также для передачи информации федеральными органами исполнительной власти, – сказано на сайте Минцифры. – ЕСПД призвана повысить качество (скорость, доступность, надежность) телекоммуникационных услуг, предоставляемых федеральным органам исполнительной власти, и создать условия, обеспечивающие цифровое равенство качества и количества телекоммуникационных и электронных государственных услуг гражданам РФ на всей территории страны, путем трансформации процесса закупок каналов связи».
В самом контакте указаны все субъекты Российской Федерации, включая «новые территории».
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On December 23, 2022, the Ministry of Justice included Roskomsvoboda in the register of unregistered public associations performing the functions of a foreign agent. We disagree with this decision and are appealing it in court.