Госдума приняла пакет ужесточающих миграционную политику России законов

Государственная дума сразу во втором и третьем чтениях приняла пакет из четырёх законов, которые ужесточают законодательство в сфере миграции. Один из документов вводит внесудебную блокировку соответствующих материалов.
Ко второму чтению депутаты изменили текст законопроекта. Если при принятии в первом чтении он вносил поправки в статьи 10.6 и 15.1 федерального закона №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», то потом эти поправки убрали, в итоге решив внести изменения теперь уже в статью 15.3 того же самого ФЗ.
Изначально предполагалось обязать владельцев сайтов и соцсетей проводить мониторинг своих ресурсов на предмет информации с предложением о незаконной миграции, а также вводилась норма о внесудебной блокировке таких материалов. В новой же редакции законопроект предлагает добавить в ч.1 статьи 15.3 о порядке ограничения доступа к информации, распространяемой с нарушением закона, пункт 6.1 следующего содержания:
«информация, содержащая предложения о предоставлении незаконных услуг в сфере миграции, а также о способах организации незаконной миграции».
Таким образом, к блокировочным полномочиям Генеральной прокуратуры РФ добавилась ещё и возможность ограничивать доступ к информации миграционного характера без судебного решения.
После голосования во втором чтении председатель ИТ-комитета Госдумы Александр Хинштейн попросил коллег принять сразу и в третьем чтении.
Слово взяла запредседателя ГД Ирина Яровая. Она отметила, что закон устанавливает — именно Генпрокуратура будет осуществлять и внесудебную блокировку таких материалов, и мониторинг интернета на основании обращений физических и юридических лиц. Важный момент незамедлительного ограничения доступа, по её словам, в том, что будет оперативно пресечено распространение незаконной информации, а правоохранители смогут сразу же «начать работу» против тех, кто осуществляет такого рода преступную деятельность.
Закон был принят единогласно.
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On December 23, 2022, the Ministry of Justice included Roskomsvoboda in the register of unregistered public associations performing the functions of a foreign agent. We disagree with this decision and are appealing it in court.