Электронные повестки начнут рассылать уже весной

Электронные повестки в военкомат, дублирующие бумажные, будут рассылаться в период весеннего призыва, который проходит с 1 апреля до 15 июля. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов:

«У нас электронные повестки приходили и во время осеннего призыва, они будут приходить и во время весеннего призыва».

По его словам, основным способом оповещения останется традиционная бумажная повестка.



Также Картаполов заверил, что граждан, призываемых на срочную службу, не будут направлять в зону «специальной военной операции» в Украине, а количественные параметры весеннего призыва остаются неизменными.



Ранее объединение российских юристов и правозащитников «Призыв к совести» сообщило, что с 1 апреля 2024 года в Москве планируется начать рассылку электронных повесток, которые могут поступать через сервис «Госуслуги» или mos.ru. В своей публикации правозащитная коалиция сослалась на заявления неназванных военкомов и призывников в личных беседах.



Минобороны, Минцифры и московские власти не делали официальных заявлений о планах по рассылке электронных повесток с 1 апреля 2024 года.



Закон об электронных повестках был принят в апреле прошлого года. Он позволяет направлять военнообязанному повестку несколькими способами: на руки под роспись лично или заказным письмом, а также в электронной форме.



Электронная повестка считается врученной с момента размещения её в личном кабинете гражданина на соответствующем информационном ресурсе, в информационной системе.



Для осуществления постановки на воинский учёт и других соответствующих действий создано два реестра:

Реестр воинского учёта, куда собирается весь перечень личных данных военнообязанного гражданина;

Реестр направленных (врученных) повесток.

Получивший любым способом повестку не может выезжать за пределы страны. Затем, согласно поправкам, в течение 20 дней необходимо явиться в военкомат, а в случае неявки гражданин лишается права работать в качестве ИП или самозанятого, получать кредиты, регистрировать недвижимость или автотранспорт.



Если повестка не была вручена, она считается врученной по истечении семи дней с даты её размещения в реестре повесток. Согласно тексту документа, в этот реестр военкомат будет заносить информацию о дате направления повестки — в электронном виде или заказным письмом с уведомлением.

В декабре прошлого года президент Путин поручил Минобороны провести осенний призыв в армию в 2024 году с использованием электронных повесток. Помимо этого, согласно поручению, Минобороны совместно с Минцифры начнут ставить россиян на воинский учет без явки в военкоматы и отправлять им повестки в электронной форме. Они также должны обеспечить россиянам доступ к личному кабинету в едином реестре повесток.





Более подробно эти темы мы разбирали в карточках:



➡️ Цифровизация воинского учёта. Как она выглядит?

➡️ Как будет устроен реестр воинского учёта?