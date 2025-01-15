За «ложные сведения» о ВС РФ возбуждено более 400 уголовных дел

Следственный комитет (СК) России возбудил свыше 400 дел за «ложные сведения» в отношении Вооруженных сил (ВС) РФ. Об этом сообщил председатель ведомства Александр Бастрыкин:

«Всего с момента введения уголовной ответственности за их распространение – 414 дел, в суд направлено 220 дел в отношении 225 лиц».

Глава СК заявил, что с марта 2022 г. по статье о «дискредитации» ВС РФ возбуждено 167 уголовных дел, из которых 68 – в прошлом году. По результатам расследования направлено в суд 101 дело в отношении 106 лиц, в том числе 46 дел – в 2024 г.



Административная и уголовная ответственность за «дискредитацию» и «фейки» о российской армии были введены в законодательство в марте 2022 года. По ст. 20.3.3 КоАП («дискредитации» ВС РФ) нарушителю грозит штраф до 100 000 руб. Повторное нарушение влечет уголовную ответственность (до пяти лет лишения свободы). Максимальное наказание за нарушение ст. 207.3 УК РФ (фейки об армии) составляет 15 лет колонии.



Кроме этого, законодательство предусматривает блокировку такого рода информации в интернете без суда. Соответствующими полномочиями наделена Генеральная прокуратура РФ. Но блокировки начались за несколько недель до фактического принятия пакета законов «фейках» и «дискредитации». В августе прошлого года число подвергшихся военной цензуре сайтов превысило 20 000.



По статистике Роскомнадзора, количество заблокированных по военной цензуре материалов по состоянию на апрель 2024 года превышает 220 тысяч, однако наши и надзорного ведомства данные не противоречат, а практически дополняют друг друга. Дело в том, что большинство владельцев интернет-ресурсов стараются сразу удалять такие материалы, чтоб не быть заблокированными. А вот не выполнившие требования российских властей сайты уже попадают в реестр запрещённой информации.



К тому же процесс блокировки «военных фейков» непрозрачен, какое количество уведомлений и к каким ресурсам было направлено, а также каких материалов они касаются, понять невозможно. Российские интернет-ресурсы стараются не спорить с властями во избежание получения крупных штрафов.