Власти изучают вопрос разблокировки зарубежных соцсетей при продаже 50% российским инвесторам

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил главе Минцифры Максуту Шадаеву запрос о возможности снятия блокировки с запрещённых/заблокированных в России социальных сетей при условии, что российские инвесторы приобретут долю в 50% или более.



В документе Чернышов указал, что национальный контроль над цифровыми сервисами является важным элементом суверенитета, приведя в пример «аналогичные шаги, предпринятые рядом иностранных государств». Очевидно, парламентарий имел в виду ситуацию с TikTok в США, где в начале 2025 года президент Дональд Трамп подписал указ об отсрочке блокировки платформы. Одним из предложенных решений для TikTok ранее стало приобретение 50% акций американским инвестором и частичная передача контроля правительству США.



Остаётся актуальным вопрос о судьбе заблокированных в России платформ, таких как X (бывший Twitter), LinkedIn, Instagram и Facebook (принадлежат Meta, которая была объявлена «экстремистской организацией» и запрещена в России), Viber и Discord. Чернышов отметил, что российское законодательство может предусмотреть механизмы возврата доступа пользователей при условии изменения внутренней политики соцсетей в отношении России и соблюдения национальных интересов:

«Прошу разъяснить позицию министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций по вопросу: может ли приобретение российским инвестором крупной доли в заблокированной соцсети и изменение её политики стать основанием для снятия ограничений?»

Чернышов подчеркнул, что восстановление доступа должно быть сопряжено с соблюдением законодательства и интересов РФ. Также он добавил, что подобные меры могут помочь обеспечить справедливый доступ российских пользователей к ранее заблокированным платформам.