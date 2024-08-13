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13 August 2024

В России могут запретить видеоигру Last Train Home

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Прокуратура Санкт-Петербурга увидела в ней ложные сведения о деятельности госорганов во время Гражданской войны в России, а также возбуждение ненависти к Красной Армии.
Фото: постер Last Train Home

В Санкт-Петербурге прокуратура обратилась  в Октябрьский районный суд города с требованием запретить видеоигру Last Train Homе, сообщает глава объединённой пресс-службы городских судов Дарья Лебедева.

По мнению истца, игра «способна противостоять традиционным ценностям» российского общества и создаёт у детей «ощущение ложности подаваемой информации из различных источников», а также чувство, что им «приказывают совершать жестокие игровые действия».

Кроме этого, игра якобы возбуждает ненависть и вражду к власти России и военнослужащим Красной Армии времён Гражданской войны. В иске утверждается, что Last Train Home содержит ложные сведения о деятельности государственных органов во время Гражданской войны и формирует к ним негативное отношение, а также отрицает исторические факты и героизирует представителей Чехословацкого корпуса, что «может причинить вред психическому и социальному здоровью и развитию детей». Эти выводы были сделаны на основе заключения экспертов Cанкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ).

Запретить игру прокуратура требует по ссылке на сервисе Steam, уточняется в иске.

Игра Last Train Home в жанре «стратегия в реальном времени» вышла в ноябре 2023 года, её разработала чешская студия Ashborne Games. Сюжет посвящен группе солдат Чехословацкого корпуса во время Гражданской войны в России — отряд возвращается домой на поезде по Транссибирской магистрали через всю страну и сталкивается с Красной армией.

149-ФЗ абсурд Санкт-Петербург 436-ФЗ разжигание 139-ФЗ история 114-ФЗ прокуратура видеоигры

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