В России могут запретить видеоигру Last Train Home

В Санкт-Петербурге прокуратура обратилась в Октябрьский районный суд города с требованием запретить видеоигру Last Train Homе, сообщает глава объединённой пресс-службы городских судов Дарья Лебедева.



По мнению истца, игра «способна противостоять традиционным ценностям» российского общества и создаёт у детей «ощущение ложности подаваемой информации из различных источников», а также чувство, что им «приказывают совершать жестокие игровые действия».



Кроме этого, игра якобы возбуждает ненависть и вражду к власти России и военнослужащим Красной Армии времён Гражданской войны. В иске утверждается, что Last Train Home содержит ложные сведения о деятельности государственных органов во время Гражданской войны и формирует к ним негативное отношение, а также отрицает исторические факты и героизирует представителей Чехословацкого корпуса, что «может причинить вред психическому и социальному здоровью и развитию детей». Эти выводы были сделаны на основе заключения экспертов Cанкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ).



Запретить игру прокуратура требует по ссылке на сервисе Steam, уточняется в иске.



Игра Last Train Home в жанре «стратегия в реальном времени» вышла в ноябре 2023 года, её разработала чешская студия Ashborne Games. Сюжет посвящен группе солдат Чехословацкого корпуса во время Гражданской войны в России — отряд возвращается домой на поезде по Транссибирской магистрали через всю страну и сталкивается с Красной армией.