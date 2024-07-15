Москва закупает публичный Wi-Fi с функцией анализа и фильтрации трафика

МТС выиграла тендер «Мосгортелекома» на предоставление доступа к публичному (уличному) Wi-Fi в Москве, сумма контракта составила 596 млн руб., следует из карточки контракта на сайте госзакупок, заключённого 8 июля. Работы будут выполняться с 1 августа 2024 года по 30 ноября 2026 года.



Из технического задания к контракту следует, что скорость доступа в интернет составит от 1 Мбит/с до 100 Мбит/с.



Также работы предполагают организацию доступа в интернет с контент-фильтрацией. Из документов следует, что фильтрация будет осуществляться на основе специального аппаратно-программного комплекса, который в том числе будет распознавать потоки данных, идентифицировать приложения (включая игровые), голосовые вызовы и прямое подключение между пользователями, а также блокировать доступ к запрещённой информации. Дополнительно к доступу в интернет с контент-фильтрацией будет применяться технология DPI.



Как отмечает «Ъ», за 2024 год «Мосгортелеком» уже провел два подобных тендера. Исполнителями услуг по ним стали «Вымпелком» (сумма контракта — 319 млн руб.) и «Сетел» (входит в телекоммуникационный холдинг «Алмател») — 159 млн руб.



Таким образом, за 2024 год общая сумма закупок «Мосгортелекома» на публичный Wi-Fi в столице превысила 1 млрд руб.



В 2023 году «Мосгортелеком» провёл один тендер на 495 млн руб. По данным «ТМТ-Консалтинга», в прошлом году рынок вырос на 7,7%, до 205,8 тыс. точек доступа, или на 1,5%, до 4,4 млрд руб. (от низкой базы 2022 года).



Аналитики связывали рост с цифровизацией городской инфраструктуры и ростом тарифов на мобильную связь.



В «Вымпелкоме» согласны с выводами аналитиков и считают это направление перспективным. В МТС считают, что, хотя «рынок публичного Wi-Fi вышел на плато, у него есть перспективы спроса из-за создания новых общественных пространств, цифровизации технологических процессов и распространения решений интернета вещей».



Анализ потоков данных позволяет обеспечить дополнительную безопасность пользователей и оптимизировать нагрузку на сетевую инфраструктуру заказчика, в том числе бизнеса, полагают в «Вымпелкоме».



DPI также можно использовать для блокировки или фильтрации определенного типа трафика, а также для обеспечения безопасности и выявления потенциальных угроз, напоминает аналитик профильного Telegram-канала abloud62 Алексей Бойко.



«Несмотря на то что верификация в публичных Wi-Fi давно требует идентификации, интеграция DPI в его работу может быть продиктована антитеррористическим требованиями и законодательством об ограничении доступа к запрещенной информации»,— считает редактор Telegram-канала «Телекоммуналка» Алексей Слукин.



«Пользователи и так пасутся через сорм/яровую/паспорт/госуслуги и [зачем] там еще раз DPI — не понятно. Ну, разве что "рекламу вставлять" опять. Единственное объяснение — это деньги через конкурс моют. Типа, повышение порога входа для операторов, непричастных к заказчику конкурса. Вы ж не забыли, что вся суть существования госзакупок — украсть? Вот. Продолжают воровать», — считает IT-эксперт Михаил Климарёв.