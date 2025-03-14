Депутаты предложили давать пользователям сутки на удаление запрещённого контента

Депутаты фракции «Новые люди» зарегистрировали в Госдуме законопроект №864005-8, который вносит изменения в статью 146 УПК РФ. Авторы инициативы предлагают перед возбуждением уголовного дела уведомлять граждан о необходимости удалить противоправные материалы и давать им на это 24 часа:

«Предлагается ввести процедуру обязательного уведомления граждан, впервые подозреваемых в совершении преступлений, выразившихся в распространении информации в интернете, о необходимости незамедлительного удаления противоправной информации в течение 24 часов до возбуждения уголовного дела. Таким образом, уголовные дела в отношении таких лиц могут быть возбуждены только в случае неудаления противоправной информации».

В пояснительной записке отмечается, что в настоящее время уголовные дела за публикации в интернете могут возбуждаться без предварительного уведомления. Депутаты считают, что это приводит к чрезмерному уголовному преследованию, создаёт нагрузку на правоохранительные органы и ограничивает права граждан.



По данным авторов законопроекта, с 2010 года в России возбуждено более тысячи уголовных дел и около 30 тысяч административных дел за публикации и репосты в социальных сетях. Они подчеркивают, что многие пользователи могли забыть о своих постах или изменить своё мнение, но лишены возможности удалить публикацию до возбуждения дела.



В действующем законодательстве уже предусмотрен 24-часовой механизм удаления запрещённой информации для владельцев сайтов и интернет-ресурсов. Это позволяет избежать блокировки ресурса и негативных последствий. Однако граждане, разместившие противоправный контент, такой возможности не имеют.



Законопроект предлагает исправить этот дисбаланс, введя аналогичный механизм уведомлений для физических лиц. В случае отказа удалить материалы в течение суток уголовное дело всё равно будет возбуждено.



Процедура направления уведомлений гражданам должна быть определена постановлением правительства. Депутаты считают, что предлагаемые изменения позволят не только защитить права пользователей, но и снизить нагрузку на суды и правоохранительные органы, которые смогут сосредоточиться на более серьёзных преступлениях.