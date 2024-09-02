Операторы связи до сих пор не получили разъяснений по замедлению YouTube

Проблемы с доступом к YouTube в России стали очевидными еще в июля текущего года, достигнув пика в начале августа, когда многие пользователи заметили значительное снижение скорости загрузки видео. Несмотря на отсутствие официальных заявлений о блокировке или ограничении доступа к ресурсу, эксперты полагают, что замедление может быть связано с использованием «технических средств противодействия угрозам» (ТСПУ), находящихся под управлением Роскомнадзора.



В попытке прояснить ситуацию, российские операторы связи обратились к Роскомнадзору с просьбой предоставить четкие разъяснения относительно причин и правовых оснований замедления работы YouTube. Однако, по данным отраслевых источников, официального ответа от регулятора до сих пор не последовало.Многие из них при этом отмечают, что официально YouTube в России не запрещён, его домен отсутствует в реестре запрещённой информации.

В результате некоторые операторы приняли решение самостоятельно предпринимать меры для ускорения доступа к видеохостингу, что вызвало негативную реакцию со стороны ФГУП ГРЧЦ, подведомственной структуры Роскомнадзора.



ГРЧЦ разослал операторам связи письма с требованием прекратить действия, препятствующие работе ТСПУ, ссылаясь на возможное привлечение к ответственности по статье 13.45 КоАП РФ и даже угрозой аннулирования лицензий. При этом формулировки в официальных документах, такие как «фрагментация», «подмена» и «искажение» трафика, вызвали недоумение у представителей отрасли, поскольку эти термины отсутствуют в действующем законодательстве.



Ассоциации операторов связи, включая АМОР, АКС и АСТО, выразили обеспокоенность сложившейся ситуацией. Они подчеркнули, что YouTube не включён в реестр запрещенных ресурсов, и его полная блокировка негативно скажется на пользователях, которые используют платформу не только для развлечений, но и для образовательных и профессиональных целей. Представители ассоциации также указали на отсутствие прозрачности в действиях властей и призвали к открытому диалогу для решения возникших проблем.



Дополнительную сложность создает то, что замедление YouTube происходит неравномерно у разных операторов, что приводит к конкурентным искажениям на рынке телекоммуникационных услуг. Пользователи, стремясь получить стабильный доступ к сервису, начинают переходить от одного оператора к другому, основываясь на непроверенной информации и слухах.



Эксперты отмечают, что операторы связи не имеют прямого доступа к управлению ТСПУ и не могут самостоятельно влиять на их работу. Кроме того, вмешательство в самостоятельное использование абонентами технологий VPN может рассматриваться как нарушение тайны связи согласно ст. 63 Федерального закона «О связи».



В сложившейся ситуации операторы связи продолжают настаивать на получении официальных разъяснений от Роскомнадзора и других компетентных органов. Открытый и конструктивный диалог между регулятором и представителями отрасли необходим для восстановления стабильности в предоставлении услуг и обеспечения прав пользователей на доступ к информации.