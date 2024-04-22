Выросло количество приговоров за «дискредитацию» армии

За дискредитацию армии (ст. 280.3 УК РФ) стали чаще сажать и реже штрафовать. Об этом сообщает «Ъ», ссылаясь на данные судебной статистики за 2023 год, которую публикует Верховный суд РФ.



За прошлый год по ст. 280.3 УК РФ осудили 50 человек — это в десять с лишним раз больше, чем за весь предшествующий год (статья вступила в силу с марта 2022 года). Из этих 50 лиц к лишению свободы на сроки до двух лет осудили девять человек, остальные отделались штрафом. Для сравнения: в 2022 году за дискредитацию армии осудили всего троих и никого не посадили.



Статья УК РФ о дискредитации предполагает административную преюдицию: уголовное наказание наступает, только если нарушитель в течение года до этого уже получал административное наказание по аналогичной норме Кодекса об административных правонарушениях (ст. 20.3.3). Так как санкция была введена только в прошлом году, правоохранителям потребовалось некоторое время для освоения новой практики. Примечательно, что активнее всего статья КоАП о дискредитации применялась именно в 2022 году: тогда суды рассмотрели 5662 протокола и наказали 4440 человек штрафами на общую сумму 151,3 млн руб.



В прошлом году число протоколов сократилось почти вдвое — до 3053, как и число наказанных — всего к ответственности привлекли 2361 человека, а сумма назначенных штрафов составила 76,6 млн руб.



С 14 до 65 человек (почти впятеро) выросло за прошлый год число осужденных за распространение заведомо ложной информации о деятельности вооруженных сил (ст. 207.3 УК РФ). Из них к лишению свободы приговорили 30 человек: чаще всего по такой статье осуждали на сроки от пяти до восьми лет, но два приговора попали в категорию от восьми до десяти лет. Для сравнения: в 2022 году наказание в виде реального лишения свободы было назначено только двоим из осужденных за фейки 14 человек, при этом самый жесткий приговор попал в категорию «от 5 до 8 лет».



Продолжается и рост числа осужденных за оправдание терроризма: с 318 в 2022 году до 345 в 2023-м. А вот число приговоров за публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя в СМИ или интернете сократилось с 334 до 281. Зато не убывает число наказанных участников запрещенных или ликвидированных по суду организаций: количество осужденных по ч. 1 ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности объединения, в отношении которого судом принято решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с экстремизмом) выросло с 60 до 101, а число приговоров за участие в деятельности ликвидированных организаций (ч. 2 ст. 282.2 УК РФ) — с 163 до 181. За участие в деятельности нежелательной организации в 2023 году осудили четверых (годом ранее было три приговора), а также появились осужденные за организацию такой деятельности (в 2022-м таких просто не было).



Выросло в два с половиной раза — с 16 до 39 — число приговоров за госизмену (ст. 275 УК РФ), а количество осужденных за шпионаж увеличилось с одного до девяти человек.



Также заработала новая (вступила в силу с июля 2022 года) ст. 275.1 Уголовного кодекса, предусматривающая ответственность за конфиденциальное сотрудничество с иностранными спецслужбами. По ней в 2023 году вынесено два приговора.



А вот еще три новых состава, тоже появившиеся в УК РФ в 2022 году,— «Содействие диверсионной деятельности» (ст. 281.1), «Прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности» (ст. 281.2) и «Организация диверсионного сообщества и участие в нем» (ст. 281.3),— пока никак на практике не проявились. Зато было 12 осужденных за обычную диверсию (ст. 281) — годом ранее такой был всего один.



Профессор Московского государственного университета Леонид Головко называет такой рост статистики «абсолютно закономерным в условиях военного времени». Понятно, что интенсификация процессов происходит не только на фронте, говорит он, вербовка, сбор данных и даже информационные атаки — все это естественным образом активизируется, равно как и борьба с такими явлениями.



В ту же логику, по его мнению, укладываются и сокращение либо незначительный рост числа экстремистских дел. Экстремизм — это ситуация, которая развивалась в реальности мирного времени, поясняет Головко, однако сейчас активность всех участников процесса уходит в другое русло. Что касается дел о фейках и дискредитации, то тут можно также наблюдать эффект накопления, продолжает юрист, в случае с дискредитацией он был несколько отложен — за счет административной преюдиции. Число дел по таким составам предсказуемо будет расти, как и число запретов, причем не только в нашей стране, добавляет Леонид Головко.



Напомним, в ноябре 2023 года количество сайтов и ссылок, заблокированных из соображений военной цензуры, пересекло отметку в 15 тысяч. И эта цифра постоянно растёт. В основном это сайты СМИ, правозащитных и общественных организаций. Из недавних прецедентов можно вспомнить блокировку сайта международной некоммерческой организации «Репортёры без границ», доступ которому был ограничен «из-за недостоверной общественно значимой информации о специальной военной операции».