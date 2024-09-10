Роскомнадзор потратит на систему модернизации блокировок почти 60 млрд рублей

Роскомнадзор может потратить почти 60 млрд рублей на обновление системы блокировки интернет-ресурсов в Рунете. Такие планы есть в федеральном проекте «Инфраструктура кибербезопасности» (входит в национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства»), с которым ознакомился Forbes.



В РКН поясняют необходимость модернизации системы блокировки растущим объёмом интернет-трафика. Это позволит РКН эффективнее бороться с VPN-сервисами и оперативно блокировать запрещённый контент, считают профильные эксперты.



Согласно федеральному проекту «Инфраструктура кибербезопасности», в течение следующих пять лет (2025-2030 годах) планируется как модернизировать ранее установленные ТСПУ, так и установить новые на узлах связи «с учётом развития сетей и ежегодного роста объёма трафика». На это предполагается выделить за пять лет 58,97 млрд рублей из федерального бюджета. Это большая доля средств, запланированных на весь федеральный проект (68,77 млрд рублей). Среди других мероприятий федерального проекта — единая платформа для борьбы с мошенниками, которую предполагается разработать с участием операторов и банков, и система блокировки фишинговых сайтов. В описании проекта сказано:

«В целях модернизации ТСПУ планируется закупка оборудования и ПО, а также расширение возможностей за счёт разработки новых и актуализации существующих сигнатур. Развитие автоматизированной системы обеспечения безопасности (АСБИ, именно так официально и называется система блокировки ресурсов РКН, которая также должна противостоять DDoS-атакам) позволит увеличить пропускную способность ТСПУ, установленных на узлах связи, до 725,6 Тбит/с и повысить уровень эффективности ограничения доступа к средствам обхода блокировок VPN до 96%».

Оборудование для ТСПУ закупается и устанавливается каждый год с 2020 года, сообщили СМИ в пресс-службе РКН: «Это связано с тем, что сети операторов развиваются — количество трафика растёт, узлы меняются, добавляются. ТСПУ должны соответствовать этим изменениям».



Гендиректор оператора «Комфортел» Дмитрий Петров полагает, что:

«Технически можно достигнуть блокировки 90 процентов трафика VPN-сервисов. При этом у тех, кто захочет получать доступ к заблокированным ресурсам, такая возможность технически останется, но станет сложнее и дороже».

ТСПУ, по сути, представляет собой программно-аппаратный комплекс, то есть компьютер с установленным на ним приложением, поясняет технический эксперт проекта «Роскомсвобода». «В рамках модернизации РКН приобретет новые серверы и софт, серверы будут быстрее, и их поставят там, где их до этого не было, а софт будет эффективнее работать, — полагает он. — По факту это, скорее всего, будет продолжением работы с поставщиком оборудования ТСПУ». Можно ожидать, что в результате модернизации ТСПУ будет эффективнее блокировать и «замедлять» неугодные ресурсы, добавляет он.



Сигнатуры, о которых говорится в описании мероприятий федерального проекта, — это шаблоны для анализа интернет-трафика, которые помогают ТСПУ идентифицировать запрещенные ресурсы и подозрительные действия, поясняет киберадвокат, сотрудничающий с проектом «Сетевые Свободы», Станислав Селезнев. С их помощью можно, например, искать специфические последовательности данных, характерные для работы VPN или TOR, чтобы выявлять и пресекать применение технологий обхода блокировок, отметил он. По словам эксперта, РКН признает, что не может блокировать современные VPN-сервисы и требуется работа с новыми сигнатурами:

«Подробности работы ТСПУ закрыты для общественности. Существуют обоснованные замерами технических специалистов предположения, что текущая версия ТСПУ позволяет обнаруживать и блокировать сигнатуры нескольких видов VPN-протоколов (OpenVPN, IKEv2, WireGuard). Однако, кроме этих, существуют еще десятки протоколов и сервисов, которые ТСПУ сейчас отследить не может».

Модернизация может привести к тому, что VPN-сервисы потеряют эффективность для доступа к запрещенному контенту, считает эксперт юридической фирмы DRC Кира Таран. Она напоминает, что использование VPN-сервисов на данный момент не запрещено, запрещен именно обход блокировок.



Источник Forbes в одном из операторов говорит, что ТСПУ так или иначе представляет собой оборудование зарубежного производства с частично импортозамещенным софтом. По его мнению, модернизация системы блокировки неугодного контента — это, в первую очередь, желание ее импортозаместить и дать возможность заработать поставщикам, во вторую — эффективнее блокировать VPN-трафик. «Сейчас нельзя сказать, что ТСПУ блокирует VPN-трафик по самим протоколам. Сначала сотрудники находят IP-адреса того или иного VPN-сервиса, а потом блокируют их. То есть они не протоколы блокируют, а по IP-адресам», — резюмирует он.