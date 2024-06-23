Решения о блокировке пиратских «зеркал» будет принимать Роскомнадзор

Владимир Путин подписал закон, которым полномочия о принятии решений по блокировке пиратских «зеркал» передаются от Минцифры к Роскомнадзору.



«Теперь копии пиратских сайтов будут блокироваться в ускоренном режиме», — сообщил в своём Telegram один из авторов поправок, глава IT-комитета Госдумы Александр Хинштейн.



Ранее при обнаружении пиратского «зеркала» в сети Интернет, информация об этом направлялась в Минцифры, которое в течение суток принимало решение о признании его копией заблокированного сайта, затем копия решения направлялась владельцу сайта и в РКН. Далее надзорное ведомство в течение сутов обязано было обеспечить взаимодействие с хостерами, операторами связи и поисковиками, которые, в свою очередь, в течение суток после получения от надзорного ведомства соответствующей информации, должны ограничить доступ к копии пиратского ресурса и прекратить выдачу сведений о нём в поисковой системе.



Сейчас Роскомнадзор будет принимать решение самостоятельно.



Закон вступает в силу со дня его официального подписания, кроме статьи, которая обязывает все поисковики удалять из поисковой выдачи такие сайты. Ранее такая обязанность касалась тех платформ, что распространяли рекламу в российском сегменте интернета. Даннае норма вступит в силу с 1 октября текущего года.