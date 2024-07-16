Роскомнадзор потребовал от YouTube разблокировать более 200 российских каналов

Роскомнадзор потребовал от гендиректора Google Сундара Пичаи разблокировать более 200 российских YouTube-каналов. В сообщении надзорного ведомства говорится, что ограничительные меры «в корне нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней». Действия видеохостинга в РКН назвали «актом цензуры» и «русофобской политикой»:

«Жертвами становятся не только те, кто озвучивает позицию в отношении различных политических вопросов, но и люди, которые в принципе хорошо высказываются о России».

Речь идёт об аккаунтах российских СМИ, органов власти, предприятий, спортивных клубов, а также об аккаунтах российских политиков и музыкантов, высказывающихся в поддержку российских властей.



В сообщении РКН отмечается, что на сегодняшний день на YouTube неудаленными остаются более 61,3 тыс. материалов, содержащих «фейки о специальной военной операции, экстремистские материалы, пропаганду нетрадиционных сексуальных предпочтений, контент о вовлечении детей и подростков в совершение противоправных действий».



В Роскомнадзоре также уточнили, что с 2020 года видеохостинг заблокировал каналы «к 207 отечественным ресурсам, к 83 из них — в 2024 году».

IT-эксперт Михаил Климарёв считает, что недавний ажиотаж с замедлением YouTube, а также письмо Пичаи — это такой способ давления на американскую корпорацию методом шантажа и угроз:

«РКН пытается "наладить диалог" с Гуглом. В широком смысле слова — вон, Apple же прогнулись и удалили из российского стора то, что РКН не нравится. Это про приложения VPN.



А вот Google не ведется вообще. Приложения не удаляют, канал Навального все еще вещает на миллионы зрителей и даже больше — постоянно удаляют подсанкционные ресурсы, типа "газманова, лепса и прочее..." РКН это не нравится. И вот они уже ЛИЧНО обращаются к генеральному директору корпорации».

Политику YouTube «в отношении наших лидеров мнений нельзя назвать ничем, кроме как русофобией», в свою очередь, считает Госдумы депутат Антон Горелкин:

«Иногда компания ссылается на санкции властей США. Но иногда блокирует блогеров, которые высказывают свое мнение о событиях в мире и делают это довольно объективно, ни к чему не призывая. Под блокировку попали даже каналы, которые просто рассказывают о жизни иностранцев в России. Получается, негласная политика YouTube — это уничтожение любых позитивных мнений о России за несоответствие нарративам западной пропаганды».

Также, по словам парламентария, «документальное подтверждение, что этот процесс курируется спецслужбами США». «Они консультируются с украинским режимом, и именно в Киеве формируется список российских блогеров, которых предлагают заблокировать на видеохостинге», — уверяет Горелкин.

«Зачем Роскомнадзору так принципиально понадобились каналы российских пропагандистов во вражеском американском ютубе, неизвестно», — в свою очередь, иронизирует «ЧТД».

Ранее YouTube заблокировал аккаунты Шамана, Полины Гагариной, Олега Газманова, Юлии Чичериной и других российских артистов. Также известно, что YouTube-каналы заблокированы у RT и РБК.