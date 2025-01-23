За четыре года Роскомнадзор составил 750 протоколов на СМИ за мат

Всего за период с 2020 по 2024 год Роскомнадзор за использование ненормативной лексики составил в отношении главных редакторов, редакций СМИ и организаций телерадиовещания 750 протоколов, общая сумма наложенных штрафов — более 4,5 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства:

«Кроме того, Роскомнадзор на основании статьи 16 Закона о СМИ вправе вынести учредителю и редакции средства массовой информации письменное предупреждение о недопустимости нарушения законодательства РФ. Так, с 2020 по 2024 год ведомство вынесло редакциям и учредителям СМИ 18 письменных предупреждений за распространение материалов, содержащих нецензурную брань».

В пресс-службе напомнили также, что единый список нецензурных бранных слов в России сегодня отсутствует. Однако проверить себя можно по разным словарям: например, «Толковому словарю ненормативной лексики русского языка» Квеселевич и «Словарю русской брани (матизмов, обсценизмов, эвфемизмов)» Мокиенко и Никитиной.



В Госдуме считают, что действующую систему имеет смысл расширить. Так, по мнению депутата Виталия Милонова, её следует распространить на блогеров, которые с недавних пор по достижении определенного числа подписчиков должны регистрироваться в специальном реестре Роскомнадзора.



«Не очень понятно, почему какая-нибудь районная газета, которая выходит тиражом в три тысячи экземпляров, должна ограничения соблюдать, а блогер, который матерится на аудиторию в миллионы подписчиков, — нет, — считает парламентарий. — Получается, что блогеры у нас как бы выпадают из правового поля, чего, по-хорошему, быть не должно».

Стоит напомнить, что критерии в идентификации мата у РКН весьма широкие. К примеру, издания наказывались за сокращённые с помощью точек или звёздочек слова, названия иностранных городов и даже за гиперссылки, ведущие на ролики, где звучит нецензурная лексика.