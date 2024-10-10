Steam в России на грани полной блокировки?

В реестр Роскомнадзора только за последнюю неделю было внесено 10 ссылок на сообщество Steam:

Несмотря на то, что в реестр запрещённой информации они ещё не внесены, это может говорить о готовности заблокировать онлайн-сервис на территории России.

Как справедливо заметили Tg-каналы «Бэкдор» и «Эксплойт», в реестре Роскомнадзора появилось сразу семь жалоб, что в каком-то смысле можно назвать «рекордом». Для сравнения, Discord получил 5 жалоб в сутки и бан (правда, в целом у мессенджера накопилось более полутора десятка запрещённых ссылок, а у Steam их пока 10).



Первые три ссылки на сообщество Steam появились в реестре со 2 по 7 октября текущего года, и вот сразу семь — 9 октября.



Есть основания полагать, что онлайн-сервис для распространения игр и программ повторяет путь Discord, в отношении которого сейчас происходит (пока) внереестровая блокировка. Но когда и будет ли заблокирован Steam, пока не ясно.



Причины претензий со стороны российских властей также ещё официально не озвучены, но поскольку все ссылки внесены Роскомнадзором, это может быть:

детское порно;

нетрадиционные сексуальные отношения и смена пола;

пропаганда обхода блокировок.

В данный момент остаётся только наблюдать за ситуацией. Обо всех новостях по Steam мы будем вам рассказывать на своём сайте и в соцсетях.