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10 October 2024

Steam в России на грани полной блокировки?

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ «РОСКОМСВОБОДА» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА «РОСКОМСВОБОДА». 18+
За последнюю неделю в реестр Роскомнадзора было внесено 10 страниц сообщества онлайн-сервиса, что во многом повторяет историю с Discord, который был недавно заблокирован в России.
Фото: Canva

В реестр Роскомнадзора только за последнюю неделю было внесено 10 ссылок на сообщество Steam:

Несмотря на то, что в реестр запрещённой информации они ещё не внесены, это может говорить о готовности заблокировать онлайн-сервис на территории России.

Как справедливо заметили Tg-каналы «Бэкдор» и «Эксплойт», в реестре Роскомнадзора появилось сразу семь жалоб, что в каком-то смысле можно назвать «рекордом». Для сравнения, Discord получил 5 жалоб в сутки и бан (правда, в целом у мессенджера накопилось более полутора десятка запрещённых ссылок, а у Steam их пока 10).

Первые три ссылки на сообщество Steam появились в реестре со 2 по 7 октября текущего года, и вот сразу семь — 9 октября.

Есть основания полагать, что онлайн-сервис для распространения игр и программ повторяет путь Discord, в отношении которого сейчас происходит (пока) внереестровая блокировка. Но когда и будет ли заблокирован Steam, пока не ясно.

Причины претензий со стороны российских властей также ещё официально не озвучены, но поскольку все ссылки внесены Роскомнадзором, это может быть:

  • детское порно;
  • нетрадиционные сексуальные отношения и смена пола;
  • пропаганда обхода блокировок.

В данный момент остаётся только наблюдать за ситуацией. Обо всех новостях по Steam мы будем вам рассказывать на своём сайте и в соцсетях.

149-ФЗ Роскомнадзор 139-ФЗ 405-ФЗ Steam 236-ФЗ Discord 478-ФЗ ЛГБТ 406-ФЗ

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On December 23, 2022, the Ministry of Justice included Roskomsvoboda in the register of unregistered public associations performing the functions of a foreign agent. We disagree with this decision and are appealing it in court.

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