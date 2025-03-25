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25 March 2025

Принят контрольно-ограничительный закон о борьбе с кибермошенничеством

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ «РОСКОМСВОБОДА» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА «РОСКОМСВОБОДА». 18+
Инициатива изначально вызвала множество вопросов, в том числе критического характера, и ко второму чтению в документ была внесена 21 поправка. Одна из мер предусматривает обязанность банков распространять антифрод-мероприятия не только на онлайн-платежи, но и на банкоматы.
Фото: Canva

Госдума сразу во втором и третьем чтениях приняла закон, направленный на борьбу с телефонными и интернет-мошенниками. Речь идёт о целом пакете новелл, которые предполагают внесение поправок в десятки законов и подзаконных актов.

Перед первым чтением Ассоциация цифровых платформ (в которую входят «Яндекс», «Сбер», Wildberries, Ozon и «Авито») попросила правительство и депутатов доработать текст законопроекта и постаралась расписать хотя бы основные претензии бизнеса к действующей редакции.

Например, в корпоративной среде выступили против запрета всех массовых звонков и рекламных рассылок. Также бизнес высказался против введения запрета на общение с пользователями в зарубежных мессенджерах и попросил исключить из законопроекта требование к цифровым платформам обеспечивать пользователям возможность проходить дополнительную аутентификацию через единую биометрическую систему (ЕБС). В этой части голос предпринимательского сообщества был услышан, рассказал «Бизнес FM» председатель комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский:

«Если раньше мы хотели обязать площадки предоставлять гражданам использование биометрии в качестве идентификации, то теперь мы предоставляем им такое право. Мы понимаем, что биометрия — это затратная технология, требующая серьезных капиталовложений. Мы понимаем, что рано или поздно наверняка все платформы будут использовать биометрию, однако согласились с тем, что на сегодняшний день обязывать и принуждать их к этому мы не станем».

Основная же претензия бизнеса была основана на том, что власти решили принять такое большое количество поправок, сильно меняющих условия игры на рынке, одним пакетом.

Бизнесмены просили о возможности рассматривать каждую инициативу отдельно, чтобы можно было успеть хотя бы разобраться в том, что предлагает правительство, и оценить реальные риски от принятия соответствующих поправок. На это в Думе ответили отказом.

Сергей Боярский также пояснил запрет на общение в иностранных мессенджерах. Педлагается запретить общение с гражданами через эти мессенджеры только госучреждениям, банкам и операторам связи:

«Мы хотим, чтобы люди знали, что, если им через мессенджер звонят и представляются государственными органами или банками, — это точно мошенники, это теперь вне закона. Справедливости ради надо сказать, что все эти службы, о которых я говорил, и сейчас не используют активно мессенджеры при общении с гражданами. Однако мы должны донести до каждого, и в этом смысле рассчитываем на средства массовой информации, что в случае принятия и поддержки законопроекта во втором и третьем чтениях это станет незаконным».

То есть барбершопы, маникюрные салоны, рестораны и так далее смогут продолжать созваниваться, переписываться со своими клиентами в мессенджерах. А прокурор, сотрудник банка, полицейский, директор школы или поликлиники, а также представитель сотового оператора позвонить гражданину через WhatsApp уже не сможет по закону.

Ко второму чтению в законопроект №842276-8 было внесено 22 поправки, и рекомендована инфокомитетом для принятия 21.

Первоначальная концепция документа сохранена, но нормы существенно доработаны: уточнены механизмы защиты граждан, расширены обязанности банков и операторов связи, а также введены новые превентивные меры.

  • Банки обязаны распространять антифрод-системы не только на онлайн-платежи, но и на операции через банкоматы. Теперь устройства должны автоматически блокировать подозрительные транзакции.
  • Граждане смогут назначить доверенное лицо (например, родственника), которое банк будет запрашивать для подтверждения рискованных действий — выдачи наличных, оформления кредита. Особенно важна эта мера для пожилых людей, подчёркивают в Госдуме.
  • Банки обязаны хранить доверенности на операции с деньгами в течение 5 лет. Это поможет правоохранителям быстрее выявлять мошенников и их посредников (дропперов).
  • Если счет использовался в мошеннической схеме, банк сможет ограничить выдачу наличных до 100 тыс. рублей в месяц.
  • Запрет на передачу SIM-карт третьим лицам (с исключением для близких родственников по Семейному кодексу).
  • Блокировка виртуальных АТС и SIM-боксов, используемых с нарушением закона. Пока это не решает проблему полностью — потребуются дополнительные меры, заявляют депутаты.
  • Уточнены правила массовых рассылок, чтобы избежать избыточных ограничений для бизнеса и граждан.
  • Цифровые платформы (агрегаторы, операторы связи, доски объявлений) получат право, но не обязательство, использовать биометрию для идентификации пользователей.

На заседании обсудили возможность ввода ответственность уголовной ответственности банков и наказания для банков, которые перечисляют денег мошенникам. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил проработать этот вопрос профильным министерствам. В ответ на это министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев ответил, что вопрос уже находится в работе.

Законопроект был принят единогласно во втором чтении, после чего инициаторы попросили принять сразу в третьем. В итоге закон был принят также единогласно.

149-ФЗ 152-ФЗ 139-ФЗ Госдума мошенничество кибермошенники векторы голосов 40-ФЗ

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