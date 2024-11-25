В России за последний год значительно вырос интернет-трафик

По данным сервиса Cloudflare Radar, за последний год общий веб-трафик в России вырос почти в три раза: заметное увеличение динамики наблюдается с конца июля — начала августа. Схожая картинка и у крупнейшей российской точки обмена интернет-трафиком MSK-IX: за последний год средний трафик, передающийся через сервисы компании, вырос на 27%, активнее всего именно с конца июля — начала августа. Именно тогда россияне начали испытывать проблемы с доступом к YouTube, на долю которого приходилось около трети интернет-трафика, отмечает Forbes.

Операторы связи пояснили СМИ, что в августе заметили скачок общего объема трафика на 5-10%. В «Ростелеком», МТС, «Вымпелком», «ЭР-Телеком» и Минцифры отказались раскрывать СМИ текущие данные по приросту трафика.



Примечательно, что значительно вырос трансграничный трафик IPv6, согласно данным MSK-IX.



Рост объема трафика, проходящего через МSК-IX, директор фонда «Общество защиты интернета» Михаил Климарев называет «беспрецедентным в это время года».



Очевидно, российские пользователи стали «качать» через границу большие объемы «тяжелого» контента, размышляет киберадвокат, сотрудничающий с проектом «Сетевые свободы», Станислав Селезне:

«Учитывая, что рост начался именно с августа, разумно предположить, что он вызван переходом на скачивание видео с зарубежных серверов YouTube, минуя инфраструктуру кэширующих серверов от Google в России GGC (собственная сеть доставки контента Google в стране Google Global Cache), что увеличивает общий объем трафика в сетях оператора».

Независимый IT-эксперт и создатель «Эшер II» Филипп Кулин напоминает, что проблемы с доступом к YouTube (принадлежит Google) россияне начали испытывать еще с середины июля, и они продолжаются до сих пор. Председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн 25 июля спрогнозировал, что «до конца недели скорость загрузки YouTube снизится до 40%, а к концу следующей — до 70%». Роскомнадзор тогда пояснял ухудшение качества работы YouTube прекращением поддержки инфраструктуры серверов Google в России GGC.



Эксперты, впрочем, полагают, что Роскомнадзор блокирует видеосервис с помощью технических средств противодействия угрозам (ТСПУ), размещенных на сетях операторов. 15 ноября президент России Владимир Путин в беседе с гендиректором «Мосфильма» Кареном Шахназаровым пообещал разобраться в проблеме замедления YouTube.



Продолжающийся с августа 2024 года уверенный рост трафика через MSK-IX объясняется рядом причин, но одной из основных стала именно «болезнь YouTube» в России, считает аналитик и автор Telegram-канала abloud62 Алексей Бойко. Это привело к заметному росту трафика «сервисов, исправляющих ситуацию», и объемов загрузок YouTube с зарубежных серверов Google, добавил он.



К другим причинам роста трафика Бойко относит увеличение посещаемости и загрузок Telegram, часть серверов которого стоят в Европе, вносят свой вклад и DDoS-атаки с территории зарубежных стран.



Михаил Климарев, ссылаясь на отчет о прозрачности Google, указывает, что просмотры YouTube в России начали падать со 2 августа 2024 года — объем трафика сервиса упал примерно на 30% и стабилизировался на этом уровне.



Чем к большему количеству ресурсов ограничивают доступ, тем больше у пользователей появляется стимулов для применения способов «исправления» ситуации, полагает Алексей Бойко:

«Соответственно, тот трафик, который еще недавно обеспечивался серверами CDN в России, становится зарубежным, и его приходится раз за разом прокачивать через зарубежные стыки с сетями иностранных операторов связи».

По словам Климарева, из-за ухода ключевых поставщиков телекоммуникационного оборудования операторам стало трудно поддерживать и обслуживать существующие системы.

На фоне замедления YouTube об успехах своей платформы «VK Видео» на минувшей неделе отчиталась VK. Cреднесуточное число просмотров выросло на 48,5% по сравнению с прошлым годом и достигло 2,6 млрд, скачиваний — на 20%, до 30 млн.