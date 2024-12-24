Власти обсуждают блокировку голосовых звонков в мессенджерах

Минцифры и Роскомнадзор обсуждают возможность ввести ограничения на звонки в мессенджерах «из-за перехода туда мошенников», рассказали «Ъ» два источника в операторах связи и собеседник на телеком-рынке. По их словам, рассматривается два сценария:

блокировка голосового трафика только из-за границы;

полный запрет на голосовые звонки в мессенджерах.

Собеседник издания на телеком-рынке добавляет, что «голосовые вызовы в мессенджерах могут быть заблокированы только на уровне Роскомнадзора, это не вопрос операторов».

По данным «Мегафона», на конец 2024 года доля мошеннических звонков в мессенджерах составляет около 40%, хотя «три года назад показатель не превышал 1%». При этом «технической возможности» анализировать эти звонки у операторов нет. В «Гарде» говорят, что «голосовой трафик, даже зашифрованный в мессенджере, имеет признаки, по которым его можно обнаружить и заблокировать». И «сделать это может любое решение класса DPI» — такую технологию использует Роскомнадзор в технических средствах противодействия угрозам.

Если надзорное ведомство и правда пойдёт на полный запрет, операторы «обычных мобильных звонков» смогут вернуть часть голосового трафика, который «перетёк» в мессенджеры, рассуждают в TMT Consulting. В Минцифры сказали, что «нормативные документы пока не разрабатывают». В Роскомнадзоре не ответили на запрос.

О намерении разработать комплекс требований к иностранными мессенджерам для возможности блокировки звонков от мошенников РКН говорил ещё в октябре текущего года.

«Это жёсткий вариант, который возможен как одна из мер», — говорил глава ведомства Андрей Липов, отметив, что при такой блокировке сам мессенджер продолжит работать, но звонки через него проходить не будут.