Власти обсуждают блокировку голосовых звонков в мессенджерах

Минцифры и Роскомнадзор обсуждают возможность ввести ограничения на звонки в мессенджерах «из-за перехода туда мошенников», рассказали «Ъ» два источника в операторах связи и собеседник на телеком-рынке. По их словам, рассматривается два сценария:
Собеседник издания на телеком-рынке добавляет, что «голосовые вызовы в мессенджерах могут быть заблокированы только на уровне Роскомнадзора, это не вопрос операторов».
По данным «Мегафона», на конец 2024 года доля мошеннических звонков в мессенджерах составляет около 40%, хотя «три года назад показатель не превышал 1%». При этом «технической возможности» анализировать эти звонки у операторов нет. В «Гарде» говорят, что «голосовой трафик, даже зашифрованный в мессенджере, имеет признаки, по которым его можно обнаружить и заблокировать». И «сделать это может любое решение класса DPI» — такую технологию использует Роскомнадзор в технических средствах противодействия угрозам.
Если надзорное ведомство и правда пойдёт на полный запрет, операторы «обычных мобильных звонков» смогут вернуть часть голосового трафика, который «перетёк» в мессенджеры, рассуждают в TMT Consulting. В Минцифры сказали, что «нормативные документы пока не разрабатывают». В Роскомнадзоре не ответили на запрос.
О намерении разработать комплекс требований к иностранными мессенджерам для возможности блокировки звонков от мошенников РКН говорил ещё в октябре текущего года.
«Это жёсткий вариант, который возможен как одна из мер», — говорил глава ведомства Андрей Липов, отметив, что при такой блокировке сам мессенджер продолжит работать, но звонки через него проходить не будут.
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On December 23, 2022, the Ministry of Justice included Roskomsvoboda in the register of unregistered public associations performing the functions of a foreign agent. We disagree with this decision and are appealing it in court.