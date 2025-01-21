Наказание за «возбуждение ненависти и вражды» ужесточат

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу Минюста об ужесточении ответственности за возбуждение ненависти или вражды, сопровождающееся оправданием или пропагандой применения насилия либо угрозой его применения. Об этом «Ведомостям» сообщил источник и подтвердил собеседник в правительстве.



Изменения предлагается внести в ч. 1 ст. 282 УК. Сейчас наказание за указанное деяние назначается только в том случае, если виновное лицо уже привлекалось к административной ответственности за совершение аналогичного правонарушения. В новой редакции, в случае её принятия, ответственность будет наступать при однократном совершении такого проступка.



По сути, инициатива направлена на криминализацию действий, в настоящий момент квалифицируемых как административное правонарушение в соответствии со ст. 20.3.1 КоАПа, пояснил заместитель председателя коллегии «Сулим и партнеры» Даниил Черных-Аипов. По его словам, на практике в качестве наказания за такое преступление чаще встречаются штрафы (от 300 000 до 500 000 руб.). Но есть примеры наказания в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет.



Внесение изменений выразится в увеличении количества обвинительных приговоров, считает управляющий партнер Key Consulting Group Вадим Егулемов. В 2023 г. по ст. 282 УК было осуждено 48 человек, говорится в сопроводительных документах к проекту закона.



Включение в ч. 1 ст. 282 УК признака сопряженности с оправданием или пропагандой применения насилия либо угрозы его применения видится лишь еще раз повторяющим, что под действиями следует в том числе понимать высказывания, обосновывающие необходимость применения насилия, отметил Егулемов. Но эта поправка, по его мнению, уже не повлечет изменения направления развития судебной практики по такой категории дел.



Эта инициатива, как указал адвокат, партнер компании «Братья Яблоковы» Артем Яблоков, определенно направлена на расширение «зоны покрытия» ст. 282 УК. Он соглашается, что в случае принятия изменений количество уголовных дел увеличится.



По мнению управляющего партнера ЮК «Альтависта» Владимира Воронина, новая редакция статьи, к сожалению, не устраняет противоречий, существовавших много лет, а еще больше их усугубляет. Например, отметил эксперт, высказывание о необходимости ответственности в отношении чиновников, обвиняемых в совершении коррупционных преступлений, исходя из имеющейся формулировки может быть расценено как преступление.