Бизнес раскритиковал обязательную биометрическую аутентификацию

Ассоциация цифровых платформ (АЦП; входят «Яндекс», «Сбер», Wildberries, Ozon и «Авито») предупредила, что в текущей редакции законопроект о борьбе с кибермошенничеством, внесенный в Госдуму правительством в середине февраля, может привести к значительным негативным последствиям для российских интернет-компаний, а также снизить эффективность действующих мер по противодействию противоправным деяниям.

Об этом сообщают РБК и «Ъ» со ссылкой на копию письма, которое было направлено в Минэкономразвития, Минцифры, администрацию президента и Госдуму.

Законопроект «О создании государственных информационных систем для противодействия правонарушениям, совершаемым с использованием информационно-телекоммуникационных технологий» предполагает масштабные изменения в регулировании цифровых сервисов. В частности, предлагается запретить использование зарубежных мессенджеров для служебных коммуникаций, обязать маркетплейсы идентифицировать пользователей через ЕСИА и ввести обязательную биометрическую авторизацию для ряда операций.

В АЦП предупреждают, что запрет на массовые звонки и рекламные рассылки может затруднить информирование клиентов о статусе заказов, задержках доставки или изменениях в расписании поездов и авиарейсов. Бизнес предлагает создать «белый реестр» компаний, которым будет разрешено использовать массовые звонки при условии соблюдения требований по борьбе со спамом.



Кроме того, ассоциация выступает против обязательной биометрической аутентификации на цифровых платформах. В письме, направленном в Минцифры, Минэкономразвития и Госдуму, отмечается, что подключение к Единой биометрической системе (ЕБС) потребует значительных затрат: только стоимость интеграции оценивается в десятки миллионов рублей, а расходы на верификацию пользователей могут достигать миллиардов в год. Представители бизнеса предлагают предусмотреть альтернативные варианты идентификации, такие как банковские ID, а также отложить введение этой меры до 2027 года.



«С учётом действующих тарифов на использование Единой биометрической системы, нагрузка на компании окажется чрезмерной. Это приведёт к росту тарифов для пользователей и увеличению расходов бизнеса», — приводит РБК мнение представителей АЦП.



Как отмечает "Ъ", в законопроект также планируется внести поправки, касающиеся моделей работы с биометрией. В частности, рассматривается возможность использования «векторной модели» передачи биометрических данных, которая позволит снизить нагрузку на бизнес. В отличие от «транзакционной модели», при которой компании платят за каждую проверку пользователя, векторный подход предполагает оплату фиксированного пакета биометрических данных на определённый срок.



«Легализация "векторной модели" позволит компаниям сократить затраты на биометрическую идентификацию, что особенно актуально на фоне роста требований к кибербезопасности», — отметил управляющий партнёр Pridex Алексей Крусин.



Однако не все представители рынка поддерживают предложенные изменения. В Wildberries заявили, что даже с учётом «векторной модели» внедрение биометрии потребует значительных инвестиций в технологическую инфраструктуру, что может привести к удорожанию услуг. В Ozon от комментариев отказались.



Вице-премьер Дмитрий Григоренко подчеркнул, что власти готовы обсуждать предложения бизнеса. В правительстве рассматривают возможность поэтапного внедрения биометрической идентификации, а также корректировку норм об идентификации пользователей маркетплейсов. «Наша цель — компромисс, который обеспечит защиту пользователей и сохранит комфортные условия для работы отрасли», — заявил представитель аппарата Григоренко.



Представители Минцифры также подтвердили, что законопроект может быть доработан с учётом предложений отрасли. В министерстве подчеркнули, что меры по борьбе с мошенничеством не должны создавать избыточные издержки для бизнеса, а должны обеспечить прозрачность и безопасность цифровой среды.