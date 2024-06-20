Сайты и мессенджеры вовлекают в борьбу с продажей табачной продукции

Группа депутатов, куда входит Андрей Луговой, внесла в Госдуму законопроект №650932-8 «О внесении изменений в статьи 10.6 и 15.1 Федерального закона „Об информации, информационных технологиях и о защите информации“», которым хотят обязать интернет-сайты, социальные сети и мессенджеры проводить самостоятельный мониторинг размещаемого на них контента с онлайн-продажей контрафактной и контрабандной табачной и никотиносодержащей продукцией.

Коснётся это тех ресурсов, которые посещает в сутки 500 тысяч и более россиян. Обязанность заниматься самоцензурой у интернет-платформ появилась 1 февраля 2021 года после вступления в силу федерального закона 530-ФЗ, которым также был введён «реестр соцсетей».

Теперь, кроме порнографических материалов с участием несовершеннолетних, суицидального и наркотического контента, призывов к массовым беспорядкам и другой запрещённой информации, интернет-сайты, соцсети и мессенджеры обяжут искать и удалять информацию, содержащую предложения о розничной продаже дистанционным способом табачной продукции, никотинсодержащей продукции и иной продукции, розничная продажа дистанционным способом которых ограничена или запрещена законодательством Российской Федерации о государственном регулировании производства и оборота табачных изделий, табачной продукции, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства.

«Правила, действующие в отношении продажи алкогольной продукции, никак не влияют на обязанность владельцев сайтов и интернет-ресурсов выявлять и предотвращать распространение на принадлежащих им интернет-площадках предложений о реализации табачной и никотинсодержащей продукции, — говорится в пояснительной записке. — В результате, они не выявляют данный противоправный контент, а процедура его удаления посредством обращения в Роспотребнадзор и Роскомнадзор очень длительная и далеко не всегда приводит к успеху. Блокировка интернет-сайта по суду за предложения о продаже табачной и никотисодержащей продукции (в 99% случаев контрафактной или контрабандной) занимает от 3-х месяцев».

Поэтому депутаты решили внести в перечень запрещённой информации «табачку» по аналогии с блокировкой предложений о дистанционной продаже алкоголя.

«Аналогичные нормы, реализованные в Федеральном законе № 149-ФЗ в отношении алкогольной продукции, также запрещенной к розничной торговле дистанционным способом, показали свою эффективность, в частности, в пресечении и предотвращении торговли через маркетплейсы», — утверждается в документе.

В случае принятия, закон вступит в силу 1 марта 2025 года.