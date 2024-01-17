Протесты в Башкортостане прошли под шатдаун и блокировку Telegram-каналов

17 января текущего года в городе Баймак (Республика Башкортостан) состоялось судебное заседание по делу защитника шиханов Куштау Фаиля Алсынова (Алчинова). С утра дорога к суду была заблокирована техникой и автобусами с ОМОНом, но как оказалось, блокировать власти намерены не только дорогу.



В ночь перед судом появились сообщения о сбое в работе WhatsApp в Башкортостане. Также в радиусе нескольких километров от здания Баймакского районного суда практически полностью заглушили интернет. VPN-сервисы восстановить доступ не помогали.

Первые акции протеста начались 15 января, когда на сход собрались сначала сотни, затем тысячи жителей Баймака (при его населении 17,8 тысяч человек). После этого силовики стали приходить к некоторым активистам домой, а связанные с поддержкой протеста Telegram-каналы подверглись блокировке.

Сначала стал недоступен «Куштау Байрам», который 15 января вёл трансляцию с первой акции прпотеста. В одном из последних постов в канале содержался призыв прийти 17 января к зданию суда на оглашение приговора. Тогда же перестали открываться Telegram-каналы и других башкирских активистов, например, «Тот самый из Башкорт» и «Как есть о Башкортостане».

Соцсеть «ВКонтакте» на основании требования Генеральной прокуратуры Российской Федерации № 27-31-2023/Треб11-24 от 13.01.2024 оперативно заблокировала 12-тысячный паблик «Ирандыкский сабантуй», в котором обсуждали протесты в Баймаке. Доступ ограничивается только на территории России, и при включённой VPN группа снова видна.

Когда Алсынову вынесли приговор в виде 4 лет колонии общего режима, собравшиеся на стихийный сход местные жители долго не давали выехать автозаку от здания суда, а когда силовики предприняли попытку разогнать их, начались столкновения. Полиция применила светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Несмотря на интернет-шатдаун и блокировку популярных в регионе каналов, новости и даже видео с фотографиями с места событий продолжали попадать в Сеть.

Многие материалы поступали от издания RusNews, которое активно освещает протесты в Башкортостане, но к вечеру 17 января его канал также исчез из Telegram.

Многие пользователи предполагали, что администрация популярного мессенджера ограничила доступ к оппозиционным пабликам и независимому СМИ по требованию российских властей.

Правозащитный проект «Сетевые Свободы» отметил, что изменение статуса канала с публичного на частный не обязательно говорит о блокировке его модераторами Telegram. Это может быть связано с попыткой защититься от массовых репортов, которыми «боты» атакуют независимые каналы.

Тем временем редакция RusNews потребовала от руководства Telegram разблокировать канал издания:

«Из Телеграма пропал новостной канал RusNews, который подробно освещал протесты и суды по всей России и миру



Наши журналисты и редакция RusNews публиковали видео и информацию, а также проводили прямые эфиры с мест событий. Мы — первое зарегистрированное СМИ в РФ, чей канал был полностью удалён без предупреждения.



За время существования наш канал набрал более 46 000 материалов в новостях и 15 000 подписчиков. Прошу вас обратить внимание на факт незаконной блокировки телеграм-канала независимого издания RusNews.



Редакция требует от руководства мессенджера Телеграм и его основателя Павла Дурова содействия в разблокировке канала».

Этим же вечером канал RusNews стал снова доступен в Telegram. Редакция обратилась со словами благодарности ко всем, кто помог вернуть канал.

Кроме этого недоступными оказались телеграм-каналы «Ядерный муравей» и четвёртый по счету канал башкирского активиста Руслана Габбасова. Также повторно был заблокирован канал «Куштау Байрам». Почему и как именно это произошло — неизвестно: при попытке перейти по ссылке в эти каналы появляются разные ошибки, например, «канал недоступен» и «это частный канал».



Журналист Андрей Захаров предлагает не торопиться с выводами о блокировке каналов:

«В админке канала есть кнопочка «сделать канал частным»: собственно, эти каналы и стали частными. Когда Дуров сносит или блокирует, выглядит это иначе: они переходят в статус Deleted Account (как в случает с ботами с персональными данными) или доступны только с симок определенной страны (как RT или Sputnik).



Впрочем, Алипат Султанбегова на связи с ребятами из канала RusNews, те пишут, что не переводили канал в статус private. Но в таких событиях, если несколько админов, достаточно скомпрометировать устройство одного из них (то есть менты или чекисты получат доступ к телефону или ноутбуку, где админ залогинен в телеграм).



Ещё один вариант — спланированная спам-атака».

Между тем акции протеста по-настоящему всколыхнули не только Рунет, но и зарубежные паблики и СМИ, поскольку стали первыми настолько массовыми после начала так называемой «спецоперации». Реакции на них были самые разные — от поддержки до призывов к жёстким мерам против протестующих. На данный момент большинство участников акции уже разошлись после обещания властей, что задержанных отпустят.

Тем временем СКР сообщил, что первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частями 1 и 2 ст. 212 УК РФ (организация и участие в массовых беспорядках), ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Ответственность, пообещали силовики, понесут и организаторы, и участники массовых беспорядков.