Вовлечение детей в противоправные деяния через интернет станет уголовно наказуемым

Группа депутатов, в которую входят Василий Прискарёв и Андрей Луговой, внесли в Госдуму законопроект №670471-8 «О внесении изменений в статьи 150 и 151 Уголовного кодекса Российской Федерации». Об этом заявил сам Пискарёв, а позже документ появился на сайте парламента.

Что предлагается:

квалифицирующими признаками, усиливающими уголовную ответственность (на срок вплоть до 7 лет), предлагается установить вовлечение в совершение преступления лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, а также подобные действия в отношении двух и более несовершеннолетних;

усиленную ответственность до 6 лет лишения свободы предлагается установить, если детей вовлекают в преступную деятельность с использованием интернета и других информационно-телекоммуникационных сетей.

По словам депутата, преступники, «использующие доверчивость и неспособность детей в полной мере оценивать свои поступки, должны отвечать по всей строгости закона».

«По статистике чаще всего подростков вовлекают в сбыт наркотиков и психотропных веществ, — написал Пискарёв в своём Telegram. — В прошлом году число таких преступлений выросло на 52,3% (с 1,4 тысяч до 2,1 тысяч). Зафиксированы случаи вовлечения детей, включая младшеклассников, в совершение диверсий. И очень часто общение с ребенком ведется через интернет».

Депутат уверяет:

«Эффективность подобных мер показало предпринятое нами несколько лет назад усиление ответственности за склонение детей к суициду, — число таких случаев заметно сократилось».

Поправками в часть вторую статьи 150 УК РФ вносится пункт «б», устанавливающий ответственность за «вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»)». Ранее это касалось только на родителей, педагогических работников либо иных лиц, на которые законом возложены обязанности по воспитанию несовершеннолетнего.



Нарушившим данный закон будет грозить лишение свободы сроком до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.



Часть третья касается применения насилия или угроз. Новыми поправками добавлены также если вовлечение коснулось двух или более несовершеннолетних, либо в отношении не достигшего 14 лет ребёнка, и грозить за это будет до 7 лет.



Аналогичные поправки коснулись статьи 151 УК РФ — «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий». Речь идёт о систематическом употреблении алкоголя и спиртосодержащей продукции, одурманивающих веществ, а также о занятии бродяжничеством или попрошайничеством. Ранее часть вторая статьи касалась также ответственных за воспитание, а теперь туда добавился интернет. Максимальное наказание — 4 года.



Здесь также третья часть дополнилась вовлечением двух или более детей, а также не достигшего 14 лет ребёнка. Наказание — до 6 лет лишения свободы.



По схожей статье — 151.2 («Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего») — в 2023 году обвинялся Алексей Навальный, поэтому опасения, что новые статьи также будут использованы для наказания организаторов митингов и акций протеста, если там появятся подростки, вполне логичны.