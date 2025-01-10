Суд: Роскомнадзор не виноват в «замедлении» YouTube

Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга отказался удовлетворить иск пользователя, который посчитал незаконным бездействие Роскомнадзора, не обеспечившего беспрепятственного доступа к американскому видеохостингу YouTube. Копия мотивированного решения есть в распоряжении «Роскомсвободы».

Напомним, в сентябре прошлого года к нам в редакцию обратился пользователь, рассказав о подаче административного иска об оспаривании решений, действий/бездейсивий госорганов РФ в отношении YouTube. По его мнению, проводимыми в отношении платформы манипуляциями власти посягают на конституционные гарантии свободы совести и мысли.

На иск Роскомнадзор представил свои возражения, которые в целом сводились к тому, что в плохой работе YouTube на территории России виноват владеющий данной платформой Google, который и должен обеспечивать бесперебойное функционирование принадлежащих ему информационных ресурсов, как того требует российское законодательство.

В середине декабря состоялось заседание суда, в результате которого пользователю было отказано в удовлетворении административных исковых требований. Недавно перербуржец получил мотивированное решение, которое повергает в крайнее удивление своим обоснованием в отказе.

Суд Красногвардейского района Санкт-Петербурга отказал в удовлетворении иска пользователя против Роскомнадзора, ссылаясь на несколько оснований:



1. Отсутствие полномочий у Роскомнадзора

Суд установил, что в рамках российского законодательства у Роскомнадзора нет полномочий проводить надзорные мероприятия по вопросу снижения скорости обмена данными с ресурсом YouTube. Обязанность обеспечения бесперебойной работы ресурсов также не предусмотрена для их владельцев.



2. Недостаток доказательств

Истец не представил доказательств, подтверждающих факт нарушения его прав из-за снижения скорости работы YouTube. Суд указал, что ссылки на статьи и другие косвенные доказательства не могут быть приняты в качестве подтверждения.



3. Техническая возможность использования ресурса

В ходе разбирательства выяснилось, что истец сохраняет возможность пользоваться YouTube, несмотря на снижение скорости. Суд отметил, что право на доступ к информации не было нарушено.



4. Отсутствие нарушения прав истца

Суд подчеркнул, что действия (или бездействие) Роскомнадзора не нарушают прав и законных интересов истца. Также не было доказано, что снижение скорости работы ресурса было вызвано незаконным бездействием административного ответчика.



На основании этих выводов суд отказал в удовлетворении иска, отметив, что оснований для признания бездействия Роскомнадзора незаконным не имеется.



Решение может быть обжаловано в Санкт-Петербургском городском суде в течение месяца.