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23 May 2024

В России заблокирован сайт проекта VPN Generator

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ «РОСКОМСВОБОДА» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА «РОСКОМСВОБОДА». 18+
По словам создателей, он даёт возможность бесплатно поднять собственный VPN-сервер «и раздать доступ к нему своим друзьям, знакомым, родственникам».

В ходе мониторинга реестра запрещённой информации мы обнаружили, что туда внесён сайт проекта VPN Generator:

reestr.rublacklist.net/ru/record/7034010

Инициатором выступил Роскомнадзор, который кроме прочего, имеет полномочия по ограничению доступа к сайтам с информацией про обход блокировок.

Официальной VPN Generator запустился 31 декабря и, по словам создателей, является проектом, который:

«...даёт возможность бесплатно создать собственный VPN-сервер и раздать доступ к нему своим друзьям, знакомым, родственникам. То есть, вы становитесь админом собственного VPN с уникальным сетевым адресом, который очень трудно найти и заблокировать».

Над ним работают энтузиасты-программисты, а также интернет-эксперты, знакомые российскому отраслевому сообществу. Среди них — Михаил Климарёв, являющийся также исполнительным директором «Общества защиты интернета».

По словам участников сообщества, которые работают над VPN Generator, блокировка их сайта вряд ли отразится на возможностях сервиса.

149-ФЗ Роскомнадзор 139-ФЗ VPN Михаил Климарёв 406-ФЗ VPN Generator

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On December 23, 2022, the Ministry of Justice included Roskomsvoboda in the register of unregistered public associations performing the functions of a foreign agent. We disagree with this decision and are appealing it in court.

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