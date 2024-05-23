В России заблокирован сайт проекта VPN Generator

В ходе мониторинга реестра запрещённой информации мы обнаружили, что туда внесён сайт проекта VPN Generator:

reestr.rublacklist.net/ru/record/7034010

Инициатором выступил Роскомнадзор, который кроме прочего, имеет полномочия по ограничению доступа к сайтам с информацией про обход блокировок.

Официальной VPN Generator запустился 31 декабря и, по словам создателей, является проектом, который:

«...даёт возможность бесплатно создать собственный VPN-сервер и раздать доступ к нему своим друзьям, знакомым, родственникам. То есть, вы становитесь админом собственного VPN с уникальным сетевым адресом, который очень трудно найти и заблокировать».

Над ним работают энтузиасты-программисты, а также интернет-эксперты, знакомые российскому отраслевому сообществу. Среди них — Михаил Климарёв, являющийся также исполнительным директором «Общества защиты интернета».

По словам участников сообщества, которые работают над VPN Generator, блокировка их сайта вряд ли отразится на возможностях сервиса.