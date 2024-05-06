Принят закон о запрете «иноагентам» участвовать в выборах всех уровней

Госдума сразу во втором и третьем, заключительном чтении приняла поправки в закон №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

Новым законом запрещается принимать в состав избирательных комиссий уже не только находящихся под уголовным преследованием граждан, но также привлечённым к ответственности за публичну демонстрацию экстремистской символики (ст.20.3 КоАП), а также производство и распространение экстремистских материалов (ст.20.29 КоАП).

Кроме этого, закон устанавливает запрет для тех, кого Минюст внёс в список «иностранных агентов», баллотироваться на выборах всех уровней. «Иноагенты» не смогут стать доверенными лицами или представителями зарегистрированных кандидатов и избирательных объединений, а полномочия уже избранных в органы власти «иноагентов» должны прекратиться досрочно через 180 дней после вступления в силу поправок, если те не будут исключены из реестра.

Также в выборах запретят участвовать лицам, сведения о которых включены в единый реестр сведений о лицах, причастных к деятельности экстремистской или террористической организации.

Как отмечают «Вечерние ведомости»:

«Закон, который был сегодня одобрен, был внесён в Госдуму в декабре 2023 года для внесения поправок в основной закон о выборах (ФЗ №67) «в части ошибок (опечаток), допущенных в оформлении представленных в избирательную комиссию документов в отношении отдельных кандидатов». Изначально в этом законопроекте вообще не было упоминаний об «иноагентах», он был принят в первом чтении 2 апреля текущего года. А 3 мая, перед вторым чтением, в проект был внесён большой пакет поправок, касающихся лишения прав иноагентов на участие в избирательном процессе, кардинально меняя смысл изначально внесённого законопроекта».

Во время обсуждения новых поправок глава парламента Вячеслав Володин заявил, что государству необходимо исключить любое иностранное влияние на выборы, а также что его безопасность сейчас является одним из основных приоритетов.

В итоге закон был принят 409 голосами «за»: